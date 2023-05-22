Відбудова України: Південна Корея надасть платформи розвитку «розумного міста»

Україна очікує участь південнокорейських компаній у різних проєктах відновлення

Міністр земель, інфраструктури та транспорту Південної Кореї Вон Хі Рьон вирушив до Польщі, де планує зустрітися з українськими посадовцями й обговорити проєкти післявоєнної відбудови України. Про це з посиланням на офіс корейського міністра повідомляє Yonhap.

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За три дні перебування в Польщі корейський міністр має намір зустрітися з місцевими та українськими високопосадовцями й обговорити участь Південної Кореї в проєктах відбудови нашої країни після завершення війни з Росією.

Планується, зокрема, що він підпише меморандум про взаєморозуміння з Міністерством інфраструктури України, який передбачатиме передачу Південною Кореєю ноу-хау та платформ розвитку «розумного міста». Вони включають системи міського транспорту та комунікацій на основі ІТ і передових промислових рішень.

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Українська сторона висловила високі очікування стосовно участі південнокорейських компаній у різних проєктах відновлення, в тому числі таких, як будівництво нових ядерних реакторів та інфраструктури для виробництва водню й електрогенерації.

Нагадаємо, у лютому Південна Корея оголосила про плани надати Україні допомогу в розмірі $130 млн на додачу до торішніх $100 млн. А минулого тижня міністр фінансів Чу Кюн Хо підписав попередню угоду з Україною про надання кредитів під низькі відсотки в рамках проєкту Фонду співробітництва та економічного розвитку.

До слова, минулого тижня перша леді України Олена Зеленська перебувала з офіційним візитом в Республіці Корея, де зустрілася з президентом країни Юн Сок Йолем і першою леді Кім Кон Хі.