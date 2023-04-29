Чи даватиме Південна Корея зброю Україні: відповідь президента

Лідер Південної Кореї: «Війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав українців»

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що його країна «розглядає різні варіанти», відповідаючи на запитання про можливу військову допомогу Україні. Про це він повідомив під час візиту до США, передає Reuters.

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Виступаючи у Школі Кеннеді Гарвардського університету, Юн Сок Йоль сказав, що війна Росії проти України є порушенням міжнародного права та прав українців.

«Ми маємо довести, що такі спроби ніколи не увінчаються успіхом, щоб заблокувати подальші спроби в майбутньому», –сказав він.

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На запитання про можливість передавання озброєнь Україні Південною Кореєю, Юн Сок Йоль відповів наступне: «Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, та вживемо відповідних заходів для дотримання міжнародних норм та міжнародного права. Зараз ми уважно стежимо за ситуацією та розглядаємо різні варіанти».

Раніше повідомлялося, що Південна Корея може надати Україні озброєння.

До слова, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та лідер США Джо Байден не обговорювали питання військової допомоги Україні під час зустрічі.