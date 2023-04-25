Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
Список продукції розширили з 57 до 798 позицій
фото з вільних джерел

Нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня

Влада Південної Кореї оголосила про масштабне розширення списку продукції, забороненої до експорту в Росію і Білорусь. Це пов'язано з побоюваннями Республіки Корея щодо використання експортної продукції країнами-імпортерами для виробництва зброї та у військових цілях. 

Як повідомляє DW з посиланням на південнокорейське інформагентство, список продукції розширили з 57 до 798 позицій.

До оновленого списку увійшли напівпровідники, хімікати, сталь, автомобілі, технологічне обладнання та квантові комп'ютери. При цьому не уточнюється, чи будуть обмеження поширюватися на деталі для автомобілів, обладнання та комп'ютерів. Зазначається, що нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня.

До слова, Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Єль.

Ще раніше, Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

Теги: Південна Корея експорт Білорусь росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок ворожих ударів українська енергосистема зазнала значних пошкоджень
Чи буде повторення блекаута: експерт спрогнозував дії Росії
22 квiтня, 09:42
Міністри підтвердили рішучу налаштованість країн G7 і надалі підтримувати Україну у війні проти РФ
Протидія Росії та Китаю: країни «Великої сімки» узгодили спільну позицію
19 квiтня, 12:50
Губернатор Брянщини заявив, що хтось нібито намагався перетнути кордон з боку України
Влада Брянської області РФ заявила про нібито спробу перетину кордону з боку України
17 квiтня, 23:06
За словами Грайнер, вона хоче розповісти про свій «незбагненний» досвід арешту та перебування в колонії в Росії»
Американська баскетболістка Грайнер видасть книгу про 10 місяців у російській в'язниці
12 квiтня, 13:30
Горе-генерал Олександр Лапін відзначився значними «успіхами» на фронті
Найбільший провал Путіна. Названо російського генерала, який втратив рекордну кількість техніки
12 квiтня, 10:37
Папа говорив про «темряву і морок, в якому занадто часто опиняється наш світ», і молився до Бога за мир
Папа Римський у великодньому посланні звернувся з проханням до росіян
9 квiтня, 15:16
Силовики затримали ексголову Управління СБУ у Криму Кулініча у липні 2022 року
Чи віддасть Україна Кулініча Росії в обмін на полонених: роз'яснення правоохоронців
5 квiтня, 14:08
Наслыдки вибуху в Киреєвську
Вибух у Тульській області РФ: росіяни озвучили причину
26 березня, 22:29
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки у Херсоні
25 березня, 14:58

Економіка

Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь
Санкції проти металургійного сектору РФ мають бути посилені: дослідження
Санкції проти металургійного сектору РФ мають бути посилені: дослідження
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії
Компанія Henkel остаточно пішла із Росії
Через агресію РФ у світі рекордно зросли видатки на оборону: хто витрачає найбільше
Через агресію РФ у світі рекордно зросли видатки на оборону: хто витрачає найбільше
Єврокомісія обговорила з країнами ЄС агроімпорт із України: що відомо
Єврокомісія обговорила з країнами ЄС агроімпорт із України: що відомо
Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі
Японія надала майже пів мільярда доларів на підтримку України: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
40K
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
20K
Казахстан скасував парад на 9 травня: названо причину
9739
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
5560
Атака безпілотників по Севастополю: нові деталі (відео)
5386
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post

Новини

В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині – ОК «Південь»
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту