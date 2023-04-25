Південна Корея розширила перелік товарів, заборонених до експорту в Росію та Білорусь

Нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня

Влада Південної Кореї оголосила про масштабне розширення списку продукції, забороненої до експорту в Росію і Білорусь. Це пов'язано з побоюваннями Республіки Корея щодо використання експортної продукції країнами-імпортерами для виробництва зброї та у військових цілях.

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Як повідомляє DW з посиланням на південнокорейське інформагентство, список продукції розширили з 57 до 798 позицій.

До оновленого списку увійшли напівпровідники, хімікати, сталь, автомобілі, технологічне обладнання та квантові комп'ютери. При цьому не уточнюється, чи будуть обмеження поширюватися на деталі для автомобілів, обладнання та комп'ютерів. Зазначається, що нові експортні заборони набудуть чинності 28 квітня.

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До слова, Південна Корея може розширити свою підтримку Україні, вийшовши за рамки гуманітарної та економічної допомоги, і надати озброєння, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на мирних громадян. Про це сказав президент Південної Кореї Юн Сок Єль.

Ще раніше, Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.