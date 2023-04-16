Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати на підтримку України

Головні дипломати Південної Кореї та Німеччини провели у Сеулі стратегічний діалог

Південна Корея і Німеччина домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України.

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Про це заявив міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Цзінь, 15 квітня, під час прес-конференції з німецькою колегою Анналеною Бербок у Сеулі.

Головні дипломати Південної Кореї та Німеччини провели у Сеулі стратегічний діалог, де одним із головних питань була співпраця держав щодо підтримки України у війні проти російських загарбників.

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«Сторони висловили занепокоєння погіршенням гуманітарної та економічної ситуації в Україні та розділили розуміння того, що міжнародна солідарність і підтримка сьогодні важливіші, ніж будь-коли», – сказав Пак.

За його словами, Південна Корея і Німеччина «домовилися спільно працювати над дипломатичними та економічними заходами на підтримку України».

Відповідаючи на питання стосовно надання південнокорейської зброї Україні, Пак повторив позицію Сеула, що він надає охопленій війною Україні гуманітарну допомогу у співпраці з міжнародним співтовариством.

Між іншим, після того, як з витоків з Пентагону стало відомо про коливання Сеула щодо передачі боєприпасів США, з'ясувалося також, що минулого місяця адміністрація американського президента Джо Байдена підписала контракт з корейським урядом і оборонною промисловістю на отримання 500 тисяч 155-мм снарядів корейського виробництва як кредиту.