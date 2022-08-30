Відомий працівник Банкової перепросив через свої танці під час війни

Сергій Лещенко відповів на критику за танці на вечірці та заявив, що допомагає ЗСУ

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко відреагував на скандал через відео його танців на вечірці. Він попросив вибачення в українців та запевнив, що до цієї вечірки здійснив декілька поїздок у зону бойових дій. Про це Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні мій день народження і зранку я прокинувся від сповіщення медіа-моніторингу. Той повідомляв, що в соцмережах активно згадують моє прізвище. Але не через днюху, а в зв’язку з тим, що я вчинив два проступки. Перший – з нагоди Дня Незалежності здійснив сходження на Говерлу. Другий – у неробочий час заїхав у гості до друзів додому і станцював під пісню гурту Duran Duran; це відео я не знімав, але його виклали у соцмережі, і почалося… Я приношу вибачення тим, кого міг образити цими вчинками», – йдеться у дописі.

Що стосується домашніх танців, Лещенко згадав про ситуацію з прем’єркою Фінляндії, та заявив, що «на цю тему складно щось додати».

Посадовець також наголосив, що на вечірку він пішов після того, як повернувся із Донецької області.

«Уточню лише, що на Говерлу та в гості я пішов, повернувшись з Донецької області. Це була моя восьма поїздка на Донбас з травня 2022 року, тобто я у фронтовій області кожного другого тижня. При чому їздимо ми до Бахмута, Слов’янська, Миколаївки, Курахового, Вугледара та інших неспокійних місць. Плюс п’ять поїздок в Харківську область, дві в Миколаїв, три в Запорізьку область, дві – в Чернігівську, дві – в Сумську», – заявив він.

Лещенко також зазначив, що за свою допомогу Збройним силам він отримав подяки від бригад.

«Мною особисто передано з десяток машин для ЗСУ, придбаних особистим коштом або залучених мною донорів. Загалом наша велика волонтерська група передала більше сотні машин, дронів, квадроциклів, тепловізорів, генераторів, старлінків, фури з продуктами харчування. Плюс допомога з розселенням для військових. Мною отримано подяки від бригад, які я не виставляв, щоб не вихвалятися», – зазначив політик.

Також Лещенко звернувся до своїх критиків та опонентів.

«Можливо, це і була моя помилка, бо якщо ти сам не скажеш за себе – то за тебе будуть говорити твої політичні вороги. Я знаю, який політичний табір почав цей вкид проти мене. Але не тримаю на них зла – мені є на що витрачати свій час. Тому закінчую тим же, чим і попередні пости: якщо є зайва енергія, то витрачайте її не на соцмережі, а на допомогу ЗСУ», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що скандал розгорівся після того, як Сергій Лещенко відвідав вечірку, на якій танцював у футболці із зображенням президента України Володимира Зеленського. Користувачів соцмереж обурили фото та відео на яких Сергій Лещенко розважається і вони висловили своє невдоволення щодо доречності подібних розваг під час широкомасштабної війни для людини, яка є представником влади.

Нагадаємо, раніше член наглядової ради «Укрзалізниці» та колишній нардеп Сергій Лещенко виступив у ролі запрошеного гостя в ефірі російського опозиційного телеканалу «Дождь». Під кінець розмови, він шокував ведучу та глядачів відвертим зізнанням – «Хороший русский – мертвый русский».