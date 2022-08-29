Скандал із нагородами: ордени отримали чиновники з Офісу президента

Серед людей, які отримали державні відзнаки до Дня Незалежності, є декілька чиновників із Офісу президента

В указі президента про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Незалежності України серед нагороджених присутній, зокрема, головний консультант департаменту державних нагород Офісу президента Іван Хуторний. Відповідно до указу, Хуторний, який консультує Офіс президента щодо державних нагород, сам був нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Також отримав нагороду заступник керівника головного департаменту з питань національної безпеки і оборони Офісу президента Микола Ксюк. Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Аналогічну відзнаку отримали і головний консультант Головного департаменту регіональної політики Офісу президента Трусов Сергій, а також завідувача відділу – головного інспектора Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань Департаменту Офісу президента України Віктор Ярошенко.

Головний інспектор Інспекції з питань контролю за діяльністю військових формувань департаменту Офісу президента Віталій Прощенко отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Заступниця керівника головного департаменту – керівник департаменту Головного департаменту документального забезпечення Офісу президента Тетяна Сухарнікова отримала орден княгині Ольги ІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України волонтерами, журналістам, співакам, спортсменам, ведучим, чиновникам та представникам інших професій. Деякі з цих нагороджень спричинили дискусії серед українців. Зокрема, йдеться про те, що президент нагородив своїх друзів із «Кварталу 95» Євгена Кошового та Олександра Пікалова орденами «За заслуги» ІІ ступеня.