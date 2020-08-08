Відомий шоумен: Витівки цієї «зеленої» команди надихають



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обрання Зеленського президентом відкинула Україну на кілька років назад - Чекалкін

«Суспільство має отримати досить болісне щеплення від цього популізму», – впевнений Чекалкин

Про натхнення для жартів в умовах карантину і нинішньої політичної ситуації розповів шоумен Дмитро Чекалкин у інтерв’ю «Главкому».

«Як казала Леся Україна, «щоб не плакати, я сміялась». Схожа версія була і в Беранже – я поспішаю засміятись, інакше мені доведеться плакати. Витівки цієї «зеленої» команди надихають в цьому плані», – розповідає про натхнення жартувати шоумен.

Дмитро Чекалкин додає: «те, що відбувається в нас – прояв психологічної операції, яку будуть вивчати науково-дослідні центри всього світу. Наразі збіглися інтереси двох таких підступних ворогів, як Путін і Коломойський. Треба визнати, що ця операція з приведення до влади Зеленського була досить вдало проведена і це відкидає країну на декілька років назад. Ті досягнення, які були здобуті, на жаль, втрачаються».

За словами шоумена, суспільство має отримати досить болісне щеплення від цього популізму, зробити висновки і більше подібних експериментів не повторювати.

«Люди повинні перестати вірити в те, що існують прості рішення складних проблем», – коментує Чекалкин

Дмитро Чекалкин – перекладач, дипломат, шоумен, генеральний директор компанії Diva Production, яка займається організацією статусних урочистостей, святкувань та розіграшів. Відомим став завдяки участі в телевізійному шоу «Золотий Гусак». Творець популярних проектів «Веселі яйця», «Операція ПроФФесор», «Все геніальне – у тостах» та «Розіграли!». Сьогодні називає себе Чекалкин «порохоботом»



