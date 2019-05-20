Відставку міністра Реви вже можуть розглядати в сесійній залі Ради



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Сергій Каплін підписав рішення профільного комітету, прийняте ще 15 травня

Проект постанови про відставку Андрія Реви з посади міністра соцполітики (№10271) був схвалений профільним комітет.

Про це повідомив глава комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін.

«Відставка Реви! Щойно підписав рішення Комітету про відставку Реви! Конституція, законодавство, регламент вимагають від Парубія негайно поставити питання на голосування у Раді!!!», - написав Каплін в Facebook.

Нагадаємо, Наталя Королевська і Юрій Солод 6 травня подали проект Постанови про політичну відповідальність міністра соціальної політики України Реви А.О. Комітет прийняв рішення по даному проекту ще 15 травня, але Каплін підписав його тільки сьогодні.

В рішенні комітету йдеться про те, щоб проект постанови №10271 включити до порядку денного та підтримати його.

Причиною відставки Реви автори ініціативи називали «образу великої кількості населення» в його інтерв’ю BBC. Начебто Рева тоді так висловився щодо пенсіонерів на Донбасі: «Всі хто були проукраїнські - всі виїхали. А той, хто хоче отримувати дві пенсії - там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода нікого, абсолютно, я вам чесно скажу. Мені шкода тих солдатів і офіцерів і їхніх родин, які вбиті там, за цих мразей».