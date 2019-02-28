Рева пояснив, хто з пенсіонерів отримає доплату в 2400 грн



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Міністр соціальної політики Андрій Рева

2400 грн доплати отримають 1 млн 900 тис. пенсіонерів

Разову доплату в сумі 2400 грн отримають ті пенсіонери, які мають повний страховий стаж.

Про це сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі на Еспресо.TV.

«2400 отримають 1 млн 900 тис. пенсіонерів, тому що отримують ті, які мають повний страховий стаж. Ті люди, які чесно працювали, і в яких була дуже низька заробітна плата – це колгоспники, працівники дошкільних виховних закладів радянського часу, це медсестри і санітарки, у яких заробітна плата ну дуже низька була. Сьогодні вони мають базову пенсію менше прожиткового мінімуму», - сказав він.

За його словами, прийнято рішення здійснити разову доплату в сумі 2400 грн.

Як повідомлялося раніше, у березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Кошти виплатять через додаткові надходження до Пенсійного фонду від розмитнення авто на єврономерах

Як повідомив президент України Петро Порошенко, сьогодні знайшли можливість повернути пенсіонерам, і в першу чергу тим, у кого найменший рівень пенсії — мінімальна та нижче мінімальної — індексацію 2015-2016 років.

За словами Порошенка, виплати отримають лише ті пенсіонери, які після індексації, що відбудеться 1 березня, отримають найменші пенсії.

«Будуть і ті, хто отримає 800, 900 та 1000 гривень (внаслідок індексації — ред.) — їм компенсувати не потрібно, а тим хто отримає 100 та 200 гривень — вони отримають компенсацію протягом березня-квітня», — додав Порошенко.

Зазначимо, що станом на 19 лютого українці розмитнили 124 тисячі «євроблях», сплативши до бюджету 7,67 мільярда гривень.

Нагадаємо, з 1 березня 10 млн 200 тис. пенсіонерів отримають підвищені пенсії.