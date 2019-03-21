Рева дав пораду українцям, що робити із старими опалювальними котлами



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Міністр соціальної політики України Андрій Рева

«Ви мене вибачте, але 500 кубів в місяць на опалення житла - це «круто»

Не варто чекати, що держава буде компенсувати вартість комунальних послуг з надвисокими показниками споживання. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Радіо НВ.

«Ви мене вибачте, але 500 кубів в місяць на опалення житла - це «круто». Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з якістю котла, це ще радянського типу - АГВ, вони абсолютно можуть таку цифру надавати. <...> Але сидіти і чекати, що 500 кубів держава буде оплачувати, я би не радив», - сказав Рева.

Міністр порадив громадянам України, які мають старі опалювальні котли, скористатися програмою Енергоефективність для їхньої заміни.