Рева дав пораду українцям, що робити із старими опалювальними котлами
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«Ви мене вибачте, але 500 кубів в місяць на опалення житла - це «круто»
Не варто чекати, що держава буде компенсувати вартість комунальних послуг з надвисокими показниками споживання. Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Радіо НВ.
«Ви мене вибачте, але 500 кубів в місяць на опалення житла - це «круто». Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з якістю котла, це ще радянського типу - АГВ, вони абсолютно можуть таку цифру надавати. <...> Але сидіти і чекати, що 500 кубів держава буде оплачувати, я би не радив», - сказав Рева.
Міністр порадив громадянам України, які мають старі опалювальні котли, скористатися програмою Енергоефективність для їхньої заміни.
Нагадаємо, що з 1 березня 2019 року субсидії почали виплачувати грошима. Пенсіонери отримують гроші для оплати комунальних платежів за лютий разом з пенсією. Пенсіонери серед субсидіантів становлять близько 75%.
Всі решта можуть отримати субсидії в Ощадбанку з 12 березня. При отриманні першої субсидії в грошовій формі через систему грошових переказів «Швидка копійка» субсидіанту буде запропоновано відкрити поточний рахунок, на який надалі буде зараховуватися субсидія.
Раніше у Мінрегіоні визначили, де можна ставити газові котли у житлових будинках.