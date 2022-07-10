Відзавтра в Україні заборонено будь-яке куріння в громадських місцях

Збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них

За порушення закону штрафуватимуть

Завтра, 11 липня, в Україні починає діяти заборона про куріння в громадських місцях. Про це нагадав голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Електронні сигарети, пристрої для нагрівання, кальяни, трав’яні вироби, як і звичайні цигарки, буде заборонено вживати у громадських місцях. Зокрема, це стосується і закладів громадського харчування, де вже не буде зон або приміщень для куріння», – йдеться в повідомленні.

За порушення заборони для громадянина передбачений штраф 51-350 грн, для закладів – 3-15 тис. грн.

Закон вводить заборону на продаж тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їхнім вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння особам, які не досягли 18 років.

Збільшуються штрафи за продаж неповнолітнім тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них у розмірі 1020 грн, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 грн.

Радуцький зазначив. що останнє соціологічне опитування КМІС свідчить, що переважна більшість українців підтримують заборону куріння в громадських місцях тютюнових виробів для електричного нагрівання (80% респондентів) та продажу неповнолітнім пристроїв для нагрівання тютюну та електронних сигарет (92%).

Водночас дослідження демонструє, що у порівнянні з 2020 роком у 2022 кількість щоденних курців в Україні збільшилась з 23,1% до 28,3%. Основна причина – війна. Починають курити ті, хто кинули багато років тому.

Нагадаємо, що відповідний закон був ухвалений Верховною Радою у грудні минулого року.