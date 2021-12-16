Антитютюновий закон: електронні сигарети прирівняли до звичайних

Законопроєкт забороняє продавати електронні пристроїв для куріння неповнолітнім чи рекламувати їх

Верховна Рада ухвалила закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Він передбачає заборону реклами, спонсорства, і продаж особам до 21 року електронних сигарет та їх альтернатив. За відповідний законопроєкт № 4358 у другому читанні й в цілому проголосували 317 народних депутатів.

Після підписання закону президентом особам до 21 року заборонено продавати електронні сигарети, ТВЕНи, електронні пристрої для куріння, а також тютюн та його замінники в Інтернеті. Наголошується, що штраф за їх продаж молодим особам буде у розмірі 1 020 гривень, а в разі повторного порушення протягом року – 10 200 гривень.

Крім того, забороняється куріння електронних сигарет у всіх громадських місцях і приміщеннях за аналогією з курінням звичайних сигарет. Окрім того, забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, за виключенням спеціально відведених для цього місць.

Також законом передбачено збільшення медичних попереджень на пачках з 50% до 65% від площі з фотографіями-малюнками наслідків куріння з обох сторін та їх щорічну ротацію, яку проводитиме МОЗ. Закон зобов'язує виробників посилити процедуру звітності виробників про інгредієнти та викиди тютюнових виробів.

Цим законом до всього іншого забороняється продаж ментолових, ароматизованих та міцних сигарет.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 22,3% світового населення вживають тютюн, але глобально кількість курців у світі зменшується.