Ментол під забороною. В Україні зникнуть сигарети з ароматизаторами

У Європі заборонили продаж ароматизованих сигарет ще у травні 2020 року

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну. Законом забороняється продаж ароматизованих та міцних сигарет. Проєкт закону №4358 у другому читанні підтримали підтримали 317 депутатів.

Закон у відповідності до директиви 2014/40/ЄС запроваджує заборону на продаж ароматизованих смакових (фруктові, цукерки, ментол та ін.) тютюнових виробів та електронних сигарет, рідин і заправних контейнерів.

«Такі вироби приваблюють дітей та молодь до початку курінням, створюючи хибне враження про наслідки вживання тютюнових виробів», – йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Також законом забороняється продаж сигарет, у яких рівні викидів нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1 міліграм, смоли – 10 міліграмів, монооксиду вуглецю – 10 міліграмів;

Упакування електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинно включати список всіх інгредієнтів у порядку зменшення питомої ваги із зазначення вмісту нікотину у виробі та його дозу при одноразовому використанні.

Для цілей заборони куріння законом ще раз визначається поняття громадське місце – «частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна чи відкрита для населення вільно або за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, у тому числі під'їзди будівель і споруд, а також підземні переходи, стадіони, паркінги».

Таким чином, вулиця, парки та пляжі не є громадськими місцями, та в них можна курити та не потрібно носити захисні маски.

Водночас закон надає повноваження міським, сільським, селищним радам додатково визначати вільні від куріння місця у межах відповідної громади.

Зазначимо, що у Європі заборонили продаж ароматизованих сигарет ще у травні 2020 року.

Ментол уперше почали додавати в сигаретні фільтри ще в 1920-х роках: виробники стверджували, що такі сигарети більш безпечні для здоров'я курців і їх можна без застережень вживати молоді або людям, які мають проблеми зі здоров'ям.

Насправді, за своїм впливом на організм сигарети з різними смаками ніяк не відрізняються від звичайних і так само сприяють розвитку раку і захворювань серця і судин. Крім того, курці сигарет з ментолом часто вдихають дим глибше і довше затримують його в легенях.

Соціологічні дослідження також виявили, що людям, які вживають ароматизовані цигарки, важче кинути палити.

Цікаво, що в 2013 році, коли обмежувальні заходи тільки обговорювалися, колишній канцлер Німеччини Гельмут Шмідт, якому тоді було 94 роки, вирішив запастися і купив не менш як 200 блоків ментолових сигарет. Цього запасу йому мало б вистачити на три роки, але сам Шмідт помер раніше, в 2015 році.

За даними ВООЗ, щороку від наслідків куріння помирає шість мільйонів осіб. Відомо, що рівень споживання алкоголю і тютюну в Європі залишається найвищим серед усіх регіонів світу. Близько 30% жителів континенту мають тютюнову залежність. Найбільшу кількість курців зафіксовано в Росії, Грузії та Греції.



