Вимога переглянути постанову про вибори – це свідома провокація Кремля, – Єлісєєв



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Костянтин Єлісєєв зауважив, що чартерні перельоти членів української делегації – це великі кошти з державного бюджету

«Політичні зобов’язання – це пастка Москви, в яку потрапив Зеленський» – дипломат

Недосяжні вимоги, які висуває російська сторона українській владі – це спосіб постійно тримати Зеленського «на гачку». Так прокоментував у Твіттері тиск Кремля щодо внесення змін у постанову про вибори радник п’ятого Президента, дипломат Костянтин Єлісєєв.

«Перегляд постанови – свідома провокація РФ. Москва розуміє: позитивного рішення не буде. Висуваючи недосяжні цілі, вона робить Україну заручником своєї доброї волі, утримує ініціативу, провокує суспільне невдоволення. Київ зробив помилку, погодившись на таку гру», – пише дипломат.

Єлісєєв вважає, що офіційний Київ має повернути на порядок денний «дорожню карту» Мінська і наполягати на пріоритеті «безпекового компоненту».

«Поради до зустрічі дипрадників Н4: наполягати на поверненні до принципу «спершу безпека», відновлення роботи над «дорожньою картою» імплементації Мінська і ідеї розгортання миротворців ООН, закриття кордону, виведення російських окупаційних військ. Потім – політичні питання. Інакше – провал!», – застерігає дипломат.

Він наголошує, що російська тактика на нормандській зустрічі очевидна – поставити дотримання режиму припинення вогню і звільнення заручників в залежність від виконання Україною політичних зобов’язань: вибори в ОРДЛО, дія закону про особливий статус на постійній основі, амністія. Єлісєєв застерігає – це пастка Москви, в яку потрапив Зеленський.

«Жодних ілюзій. РФ просуватиме принцип «спершу політика»: вибори в ОРДЛО, закон про особливий статус, зміни в Конституцію, амністія», – констатує Єлісєєв.

Костянтин Єлісєєв також зауважив, що чартерні перельоти членів української делегації – це великі кошти з державного бюджету.

«Як дипрадник П’ятого президента завжди літав на зустрічі Н4 рейсовими літаками. Прокидався о 4 ранку і в аеропорт, аби з пересадками вчасно добратися до Парижа чи Берліна. А нині – чартер, гарно живуть. Цікаво знати, скільки цей вояж обійшовся держбюджету», – пише Єлісєєв.

Нагадаємо, 11 вересня, заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджував, що під час переговорів в Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.