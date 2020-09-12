Генеральна прокурорка розповіла, чи збирається подавати у відставку



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Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не писала заяву на звільнення за власним бажанням і не збирається її писати

Венедіктова зазначила, що їй є що робити на посаді

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова не писала заяву на звільнення за власним бажанням і не збирається її писати. Про це вона сказала під час ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я можу сказати, знову таки, лише за себе. Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень тому назад, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більш того, хочу повідомити, що я її і не збираюсь писати, тому що це безвідповідально. Знову таки, мені просто, я писала програму кандидата в президенти, я писала програму партії «Слуга народу». Була в пулі експертів. Мені це все серйозно. Я не прийшла посидіти в кріслах. Я прийшла змінити. В мене є шанс, і я його не втрачу. Якщо Верховна Рада прийме рішення, що генеральному прокурору Венедіктовій пора вже йти – вони це зроблять в установленому законом порядку: зберуть підписи, викличуть мене, я відповім на всі питання, вони проголосують, і ми побачимо, що буде. До тих пір, поки Верховна Рада не проявить свою волю – я залишаюсь на посаді генерального прокурора», – сказала Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що їй є що робити на посаді.

«Я зараз займаюсь розробкою стратегії розвитку органів прокуратури, концептом розвитку органів правопорядку. Неможливо в державі жити без стратегії, без плану на хоч якусь перспективу. Тому мені здається нам дуже важливо для органів правопорядку цей план прописати і перепрошити все. От, мені це зараз дуже цікаво. Тому, сьогодні вже в нас стартанули перезавантаження обласних прокуратур. Сьогодні відкрились нові обласні прокуратури. Ми займаємось зараз дуже щільно обласними прокуратурами. Закінчим з ними – я думаю, що десь в кінці місяця ми маємо стартанути з атестаціями місцевих прокуратур. Тому роботи багато, я зайнята тим, чим я зараз зайнята. А так чутки, мені здається, що хтось же їх запускає… Я точно знаю (хто їх запускає – ред.)», – додала генпрокурорка.

Нагадаємо, 11 вересня, розпочала свою роботу новостворена Київська міська прокуратура, яка запрацювала замість ліквідованої Прокуратури міста Київ. Усі працівники прокуратури пройдуть переатестацію.

Як повідомлялося, 10 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова представила свого заступника – Максима Якубовського, якого пов’язують з нардепом від ОПЗЖ і кумом Путіна Віктором Медведчуком. Якубовський був співробітником та однопартійцем Віктора Медведчука у 2012-2013 роках.