Козак заявив, що Рада перегляне постанову про місцеві вибори



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Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про місцеві вибори

Верховна Рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже ухваленої постанови

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак стверджує, що під час переговорів в Берліні українська сторона погодилася переглянути постанову про призначення місцевих виборів в Україні.

Верховна Рада нібито найближчим часом розгляне питання коригування вже ухваленої постанови.

Про це він заявив під час пресконференції за результатами зустрічі політичних радників «нормандської четвірки» у Берліні.

За словами Козака, ухвалення українським парламентом постанови про призначення місцевих виборів погіршило ситуацію з врегулюванням конфлікту, адже зазначені в постанові умови проведення місцевих виборів суперечать мінським домовленостям.

«Домовилися про те, що найближчим часом Рада розгляне проект постанови, яка коректує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня», - заявив він.

Нагадаємо, у німецькій столиці завершилися переговори у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. Вони тривали 7 годин.

Козак заявив про відсутність підстав для саміту лідерів країн «нормандського формату».

«Поки остаточної дати немає, домовилися про те, що наші помічники і заступники якийсь час попрацюють, спробують знайти розв'язки з усіх питань. Були представлені незбіжні рішення, тому спробують знайти розв'язку для того, щоб вирішити ці питання», - сказав Козак.

Козак наголосив, що саміт лідерів «нормандської четвірки» може відбутися, лише після виконання всіх рішень, які були досягнуті під час минулої зустрічі у Парижі.

«Попри те, що один з учасників переговорів заявляє, що саміт у нормандському форматі є метою, ми розуміємо, що підстав для його проведення немає», – заявив представник Росії.

Також нагадаємо, що 10 вересня окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Шумів. Це сталося після того, як було оголошено про зрив так званого спільного з бойовиками інспектування українських позицій.

Як повідомлялося, у Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов жорстко відреагував на рішення про спільне з бойовиками «інспектування» українських територій.

Джерело: РБК-Україна