Фокін відмовився від зустрічі з комітетом Ради, – нардеп



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Фокін озвучив причину відмови – зайнятість і необхідність працювати в тристоронній контактній групі

«Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення – не обговорена» – нардеп

Перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з парламентським комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 15 вересня. Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу», заступник голови комітету Олександр Качура на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, яка повинна була відбутися 15 вересня. Озвучена причина – зайнятість і необхідність працювати в тристоронній контактній групі», – повідомив Качура.

За словами нардепа, «найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення – не обговорена».

«Буду вимагати негайно провести цю зустріч», – додав він.

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.