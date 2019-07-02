Виннник і Поплавський поїдуть в тур по Україні на підтримку Аграрної партії



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Олег Винник і Михайло Поплавський

«Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія», - заявив Олег Винник

Український співак Олег Винник висловив підтримку Аграрній партії України та разом з лідером цієї політичної сили Михайлом Поплавським починає тур по країні.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

«Я підтримую Аграрну партію, тому що мені близька її ідеологія. Я виходець з села. І я пишаюся цим. Якби я не був із села, якби я так тяжко не працював, як працюють люди на селі, я не досягнув би таких висот і не збирав сьогодні стадіони», - сказав співак.

Винник також висловив думку, що сільська молодь має лишатися у селі.

«Мені хочеться, щоб наша сільська молодь не їхала в Європу, а навпаки, наше село стало європейським», - додав виконавець.

Перша зустріч з виборцями відбудеться у четвер, 4 липня у Фастові Київської області.

Як відомо, Аграрна партія України висунула ректора Київського національного університету культури та мистецтв та народного депутата України Михайла Поплавського першим номером свого списку на парламентських виборах.

До слова, у 2018 році народний депутат з групи «Воля народу» Михайло Поплавський задекларував 27,35 млн грн сукупного доходу (у 2017 році було 37,07 млн грн).