За кого співають Ірина Білик та Олег Винник?

Олег Винник та Ірина Білик

У артистів почались несподівані жнива, але деякі нові політики економлять і співають… самі за себе

У половині мажоритарних округів під час дострокових парламентських виборів використовується технологія агітації з допомогою зірок естради. Щонайменше півтора десятка відомих українських артистів і телезірок уже залучені до виборчої кампанії, заявляють у Комітеті виборців України.

Першим у передвиборчий тур вирушив співак і одночасно кандидат у депутати Святослав Вакарчук. У поїздках найбільшими містами виступи лідера партії «Голос» поєднуються із концертами його групи «Океан Ельзи».

Подібна ситуація із «Слугою народу»: вже проанонсовані 19 концертів «95 Кварталу», який щільно асоціюється з новим президентом і його партією. Експерти не бачать у цьому прямого порушення закону, але закликають політиків утриматися від такої практики задля чистоти виборів.

У розпорядженні «Главкома» з'явився перелік популярних артистів, які вже засвітилися у виборчих процесах. Вони співпрацюють і з партіями, і з конкретними кандидатами.

Серед агітаторів активістами помічені: Ірина Білик, Олег Винник, Павло Зібров, Олег Винник, Олександр Пономарьов, Максим Барських, Ольга Полякова, Гурт «Скай», Антоніна Матвієнко, Арсен Мірзоян, , Ольга Цибульська, Христина Панасюк, Kishe, Соломія Вітвіцька (як ведуча).

Зібров співає за сепаратиста?

Співак Павло Зібров вже втрапив у скандал. Кандидат у депутати Володимир Струк на своїй сторінці в Instagram опублікував спільне фото зі співаком. «Друг нашого фонду, народний артист України, Павло Зібров. З такими людьми Луганщина непереможна!» – підписав світлину одіозний політик.

Все б нічого, але спільне фото миттєво спровокувало резонанс. Справа в тому, що Струка називають сепаратистом через його участь у трагічних подіях п’ятирічної давнини. В інтернеті можна легко найти фото- і відеодокази його участі у сепаратистських акціях у 2014 році, де він виступав за проведення референдуму за автономію Луганщини.

Тепер екс-депутат спокійно проживає на підконтрольній Україні території, беручи участь у виборах як безпартійний мажоритарник. Хоча не так давно був «регіоналом» і соратником Віктора Януковича. «Струк, будучи в 2014 році нардепом від Партії регіонів, організовував і фінансував загони бойовиків так званої «ЛНР», активно облаштовував блокпости, та напряму був причетним до розв’язання війни на сході України, через яку гинуть і по сьогодні тисячі українських громадян. На фінансованих особисто ним блокпостах загинуло найбільше українських патріотів та простих громадян… Ви про це в курсі, пане Зібров? Ви дійсно хочете підтримати цього злочинця, ви дійсно будете співати на його замовлення?!», - звернувся до Народного артиста боєць батальйону «Айдар» Юрій Куліченко.

У коментарі «Главкому» Зібров запевнив, що опублікована світлина зроблена давно і у той час, коли він нічого скандального про політика Струка не знав. «Скільки у мене є фотографій, я по білому світу гуляю. Ніде не підписано, де він, що він. Це просто фото. А чи буду я виступати (з концертами на підтримку Струка), чи не буду виступати, то така справа. Сепаратистом він був п’ять років тому, бігав з прапорами. Це вже потім я дізнався про нього, чим він займався тоді... А зараз він п’ять років працює на Україну. А чим займався Опоблок чи Янукович?! То всіх їх розстріляти і не фотографуватися? Це смішно», - пояснює ситуацію Зібров.

Артист не вважає негативною практику, коли співаки підтримують того чи іншого політика. От тільки, каже, потрібно, щоби не лунали агітаційні гасла, або сцена не була суцільним білбордом. Щоправда є у Зіброва винятки – це концерти за Юлію Тимошенко, яку він підтримує уже 18 років. Агітація за «Батьківщину» для нього – звичайна річ. Є у співака і пул мажоритарників, яких він давно знає і завжди підтримує. «Є декілька депутатів, які по п’ять скликань сидять у Верховній Раді. Народ за них голосує. Віктор Развадовський, Олександр Біловол – мої друзі, дружимо сім’ями. Вони по 17-18 років депутати, у них на округах довіра по 70%, багато чого роблять. За них не соромно, за них я кажу зі сцени», - не приховує Зубров. Каже, що категорично не сприймає Опоблок і «Опозиційну платформу – За життя», які ніколи не підтримає. Щодо концертів для всіх інших – будь ласка.

Святослав Вакарчук під час концерту «Океан не мовчить» на ВДНГ. 27 травня 2019 року, Київ (фото: radiosvoboda.org)

Вакарчук з концертами ходить по лезу закону

Передвиборчий тур партії «Голос» також вже розкритикували усі, кому не лінь. Мовляв, Вакарчук уподібнюється до тих, кого сам критикує. Найцікавіше те, що у партії визнають пікантність ситуації. В інтерв’ю «Главкому» заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин визнав, що ці концерти – дуже тонка грань (між порушенням і дотриманням закону), але виправдовує тур тим, що під час концертів немає політичної агітації. «Нам же дорікали, що ми агітуємо ще до реєстрації виборчого фонду і цим ніби порушуємо законодавство. Ми не закликали голосувати за «Голос», а презентували наші позиції. Так, це дуже тонка грань, але я сподіваюся, що за нами їздять представники «Опори», інших моніторингових організацій. Вони дадуть свою оцінку, і ми з нею погодимося», - сказав він. Кандидат заявляє, що «Голос» не відмовлятиметься від концертного туру. «У діючому законодавстві є механізми, як їх можна використовувати легально. Нічого, що заборонено законом, ми робити не будемо», - запевнив він.

Олексій Кошель з КВУ також не бачить нічого протизаконного у концертах до моменту реєстрації претендентів кандидатами у депутати. Але чи є законним продовження концертного туру зараз, коли ЦВК зареєструвала учасників виборів – питання. «Тур Вакарчука можна розглядати як його приватну гастрольну концертну діяльність. Якщо під час концерту мають місце заклики, згадується назва політичної партії, суб’єкта виборчого процесу, символіка партії чи відбувається агітація, то це повинно бути сплачено в рамках виборчого фонду», - пояснює експерт.

Прихована агітація

Під час нинішньої кампанії кандидати використовують не тільки пряму агітацію, але і приховану, коли вони самі понукають людей відвідати концерти зірок, влаштовують роздачі квитків. Громадянська мережа «Опора» зафіксувала такий випадок у Полтаві. Екс-мер цього міста, самовисуванець Олександр Мамай роздав 900 квитків на концерти гурту «Антитіла» і Олега Винника. На своїй сторінці у Facebook він влаштував розіграш. Але переможцям, аби отримати свій приз, потрібно було залишити свої особисті контактні дані.

Попри те, що на сайті ЦВК кандидат Мамай вказаний як безпартійний, його підтримує партія «Совість України», в офісі якої і відбулося «нагородження» переможців квитками на Олега Винника

Але першою відкрила виборчі жнива примадонна української естради Ірина Білик. Вона почала збирати урожай ще ранньою весною, коли мало хто здогадувався про те, що вибори будуть влітку. У березні суперзірка влаштувала у Харкові концерт до жіночого свята. Організатором заходу був Іменний благодійний фонд одіозного нардепа Олександра Грановського, який обрав собі округ у цьому місті. На «безплатну» Білик збіглися мало не усі жінки Київського району міста, де балотується щедрий депутат. На концерті жінок вітали не лише хітами відомої артистки, а й листівками, трояндами і виступом міського голови Генадія Кернеса.

Концерт Ірини Білик на 8 березня у Харкові

На концерт Ірини Білик прийшли майже всі жінки Київського району Харкова

Про що каже закон

Якщо на концерті має місце політична символіка, згадки про кандидатів, їх виступи, то такі концерти чи шоу мають оплачуватися в рамках виборчих фондів, пояснюють у Комітеті виборців України. «Якщо кандидат проводить концерт не самостійно, а роздає квитки на концерт іншого виконавця і вартість квитка перевищує 58 грн, то згідно із законодавством, це можна розглядати як підкуп виборців», - розповів Олексій Кошель.

Порушення ч.3 статті 160 Кримінального кодексу, яка «відповідає за купівлю-продаж голосів, передбачає покарання за непрямий підкуп виборців від 2 до 4 років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років. Непрямим підкупом виборця закон називає вартість отриманого, або врученого «подарунка», вартість якого перевищує 3% прожиткового мінімуму для працездатних. Але як показує практика, кількість засуджених за цією статтею доволі мала. У 2015 році по ній було засуджено 7 осіб, 2016-го – 14 людей.

Михайло Глуховський, «Главком»