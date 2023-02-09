Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів

Користувачі жартують про Джонсона, Зеленського, зброю та Сунака

Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та зустріч із прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком викликала справжню хвилю мемів у соціальних мережах.

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Багато користувачів жартують, що зустріч Зеленського та Сунаком може спровокувати ревнощі з боку колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона.

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Leaked photo of Johnson right now… pic.twitter.com/OaGvqssD6i — 💙 (@ginge003) February 8, 2023

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Окрім того, українці в соцмережах жартують, що Зеленський приїхав за зброєю і літаками.

коротко промова Зеленського: "я приїхав в Британію попити чаю і забрати ваші літаки, як вам відомо чай я вже попив" — Ницо Потворно (@potvorno) February 8, 2023

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Зеленський в Британії: "Я приїхав передати вам шолом і на винищувачі повернутися в Київ. І як бачите шолом я вже передав." pic.twitter.com/9i8KtodoYF — пишу код на суржику (@drukarniaua) February 8, 2023

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Користувачі також нагадали, що поки нашого лідера зустрічають у цивілізованих державах, главу МЗС Росії Сергія Лаврова в Африці нагородили скляним намистом.

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Надо отдать должное Лаврову и МИДу, к бусам там еще и новые уздечки в виде орденов прилагались. А венки какие великолепные. А вы про какой-то Лондон.

Скажите, подарят Зеленскому такую красоту в Лондоне? pic.twitter.com/amTUXHXmtF — Смерть окупантам (@vpiFv287kaFEDsT) February 8, 2023

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Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.



