Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів
Користувачі жартують про Джонсона, Зеленського, зброю та Сунака
Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та зустріч із прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком викликала справжню хвилю мемів у соціальних мережах.
Багато користувачів жартують, що зустріч Зеленського та Сунаком може спровокувати ревнощі з боку колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона.
February 8, 2023
#sunak #Zelenskyy #Johnson #Bromance pic.twitter.com/AAftqY85zE— Dayvid 🇺🇦 🇾🇪 🇵🇸 (@dayvidart) February 8, 2023
February 8, 2023
#Sunak #Zelensky #Johnson pic.twitter.com/gFETEdxJG5— Dayvid 🇺🇦 🇾🇪 🇵🇸 (@dayvidart) February 8, 2023
Leaked photo of Johnson right now… pic.twitter.com/OaGvqssD6i— 💙 (@ginge003) February 8, 2023
Окрім того, українці в соцмережах жартують, що Зеленський приїхав за зброєю і літаками.
коротко промова Зеленського: "я приїхав в Британію попити чаю і забрати ваші літаки, як вам відомо чай я вже попив"— Ницо Потворно (@potvorno) February 8, 2023
Зеленський в Британії: "Я приїхав передати вам шолом і на винищувачі повернутися в Київ. І як бачите шолом я вже передав." pic.twitter.com/9i8KtodoYF— пишу код на суржику (@drukarniaua) February 8, 2023
Користувачі також нагадали, що поки нашого лідера зустрічають у цивілізованих державах, главу МЗС Росії Сергія Лаврова в Африці нагородили скляним намистом.
Надо отдать должное Лаврову и МИДу, к бусам там еще и новые уздечки в виде орденов прилагались. А венки какие великолепные. А вы про какой-то Лондон.— Смерть окупантам (@vpiFv287kaFEDsT) February 8, 2023
Скажите, подарят Зеленскому такую красоту в Лондоне? pic.twitter.com/amTUXHXmtF
Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.
До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.
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