Головна Країна Політика
search button user button menu button

Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів
фото з відкритих джерел

Користувачі жартують про Джонсона, Зеленського, зброю та Сунака

Візит президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та зустріч із прем’єр-міністром Сполученого королівства Ріші Сунаком викликала справжню хвилю мемів у соціальних мережах.

Багато користувачів жартують, що зустріч Зеленського та Сунаком може спровокувати ревнощі з боку колишнього британського прем’єра Бориса Джонсона.

Окрім того, українці в соцмережах жартують, що Зеленський приїхав за зброєю і літаками. 

Користувачі також нагадали, що поки нашого лідера зустрічають у цивілізованих державах, главу МЗС Росії Сергія Лаврова в Африці нагородили скляним намистом.

Нагадаємо, 7 лютого група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці  AS90. Раніше, 29 січня, українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. 

Читайте також: Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст


 

Теги: Ріші Сунак Лондон президент навчання Володимир Зеленський військові українці смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Деокупація Криму: Україна починає готувати кадри для півострова
Деокупація Криму: Україна починає готувати кадри для півострова
Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів
Візит Зеленського у Лондон: у мережі хвиля мемів
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (відео)
Макрон нагородив Зеленського орденом Почесного легіону (відео)
Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет: що туди ввійде
Україна і Велика Британія погодили новий оборонний пакет: що туди ввійде
Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Прем'єр-міністерка Італії зустрінеться із Зеленським: стали відомі подробиці
Прем'єр-міністерка Італії зустрінеться із Зеленським: стали відомі подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
26K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
9060
Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову
8578
Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото
7443
Найважливіші уроки війни в Україні для американських генералів

Новини

У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Вчора, 22:12
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Вчора, 22:06
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48
Винищувачі для України: Сунак натякнув на позитивні рішення
Вчора, 21:01
До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Вчора, 17:00

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту