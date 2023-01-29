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Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2
Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2
фото: міноборони Британії

Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

Зазначається, що українці прибули «для підготовки до подальшої боротьби з Росією».

У повідомленні уточнюється, що Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.

Зазначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

Нагадаємо, Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

До слова, В Україну вже прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом.

Тим часом Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.

Читайте також: Польща передасть Україні танки: стала відома кількість
Теги: танки навчання Велика Британія військові українці Міноборони

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