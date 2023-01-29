Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2

Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2

Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

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Зазначається, що українці прибули «для підготовки до подальшої боротьби з Росією».

У повідомленні уточнюється, що Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.

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Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 29, 2023

Зазначимо, що Британія стала першою країною, яка передала Україні основні бойові танки.

Нагадаємо, Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.

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До слова, В Україну вже прибули шість систем протидії ворожим безпілотникам. Ловці «Шахедів» захищають енергетичні об‘єкти від атак дронів. Fortem DroneHunter F700 – це автономний дрон з радіолокаційним управлінням та штучним інтелектом.

Тим часом Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. З такою заявою виступив голова комітету з оборонних питань парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд.