Українські танкісти прибули до Британії для навчань на Challenger 2

29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

Зазначається, що українці прибули «для підготовки до подальшої боротьби з Росією».

У повідомленні уточнюється, що Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом із глобальними країнами-партнерами, демонструючи силу підтримки України на міжнародному рівні.

Ukrainian tank crews have arrived in the UK to begin training for their continued fight against Russia.



The UK will provide Challenger 2 tanks to Ukraine alongside global partner nations - demonstrating the strength of support for Ukraine, internationally.#StandWithUkraine pic.twitter.com/OLKtllePzN