Зеленський зустрівся із Сунаком у Лондоні (відео)

Також Зеленський сьогодні зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона.

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В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

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Також повідомляють, що під час візиту до Великої Британії Володимир Зеленський зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.

Попередньо відомо, що український президент зустрінеться з прем’єром країни Ріші Сунаком і виступить з промовою в парламенті.Також, за даними ЗМІ, глава держави зустрінеться з українськими воїнами, які проходять підготовку у Британії.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія вже не виключає надання Україні винищувачів.

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А прем’єр-міністр країни Сунак заявив, що односторонні пропозиції Росії щодо припинення вогню треба ігнорувати, принаймні до повного виведення окупантів з території України.

Нагадаємо, що в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США. Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі. За даними деяких ЗМІ, Зеленський погодився.

Після цього, серед офіційних осіб Європейського Союзу спалахнули взаємні звинувачення після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя цього тижня.

До слова, першими далекобійні ракети Україні передали США.