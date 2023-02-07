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Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90 (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українські військові прибули у Британію: опановуватимуть САУ AS90 (фото)
Українські військові прибули у Велику Британію
фото: twitter.com/DefenceHQ

AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні

Група українських військовослужбовців прибула до Великої Британії, де навчатиметься на самохідній артилерійській установці  AS90. Про це повідомило у twitter міністерство оборони Великої Британії.

«Вітаємо український персонал, який прибув до Великої Британії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90», – йдеться в повідомленні.

Міноборони Британії опублікувало світлини літака, який доправив групу військових, а також САУ AS90. 

3 фото
На весь екран
фото: twitter.com/DefenceHQ

«AS90 – це броньована самохідна артилерійська установка, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину  та відвоювати територію», - зазначили в Міноборони Британії.

Нагадаємо, 29 січня українські військові прибули до Великої Британії на навчання на західних танках Challenger 2.

Раніше британський уряд оголосив про намір відправити 14 танків Challenger 2 в Україну, щоб допомогти Києву в боротьбі з російськими військами. Вона стала першою країною, яка заявила про передачу Україні основних бойових танків. Як анонсував міністр оборони країни Бен Воллес, танки приїдуть до України ближче до Великодня.

Крім того, Британія пропонує збудувати завод із виробництва зброї для ЗСУ в Польщі. 

 

Теги: Міноборони військові Велика Британія

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