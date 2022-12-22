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Зустріч Зеленського та Байдена: підсумки перемовин лідерів

Альона Боженко
glavcom.ua
Зустріч Зеленського та Байдена: підсумки перемовин лідерів
У Вашингтоні відбулася зустріч Зеленського та Байдена
фото: Володимир Зеленський

Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Вашингтона. Це перший виїзд президента за межі України після початку повномасштабної війни 24 лютого.

Зазначимо, що візит Президента України до США готувався у суворій таємності. 

В рамках робочого візиту український гарант провів зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом. Байден зустрів Зеленського на галявині біля Білого дому о 21.00 за київським часом.

Перемовини тривали декілька годин. Під час зустрічі лідери обговорили питання подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні у боротьбі з агресією Росії.

«Це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін», – зазначив американський президент.

Байден вказав, що йому складно повірити у те, що вже 300 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України.

«Путін скоїв жорстокий напад на право України на існування як держави, а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців», – підкреслив очільник США.

За словами президента США, народ його країни «з гордістю виступає на стороні українців, а представники Демократичної і Республіканської партій разом з союзниками в Європі, Японії та в інших частинах світу докладають зусиль, аби українці отримали необхідну фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу».

«Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону», – додав Байден.

На прес-конференції за підсумками зустрічі із Зеленським Байден нагадав про той обсяг підтримки, який США та союзники вже надали Україні: 50 країн взяли на себе зобов'язання про постачання Україні понад 2 тисячі танків та інших одиниць бронетехніки, понад 800 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів, понад 50 систем РСЗВ.

Президент Зеленський підтвердив передачу Україні ЗРК Patriot.

«Обговорюємо подальший санкційний та юридичний тиск на державу-терориста. Росія має відповідати за все те, що робить проти нашої держави, проти наших людей, проти усієї Європи та вільного світу», – додав Зеленський.

Також в ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

«Один хлопець, який дійсно, дійсно герой, справжній капітан, і він попросив мене передати його нагороду, і він попросив мене передати його нагороду президенту Байдену.  Він дуже хоробрий, і він сказав: передайте це дуже хороброму президенту, і я хочу передати вам, це Хрест бойових заслуг», – зазначив Зеленський.

Байден подякував Зеленському та повідомив, що у відповідь надішле українському капітану командну монету США.

«Незаслужено, але дуже дякую. Ну, у нас тут є традиція, і я йому її передам. У мого сина, який воював в Іраку, є те, що вони називають командною монетою. Ви бачили ті монети, які ми отримуємо на полі бою? Я подбаю про те, щоб він отримав таку. Дякую вам», – наголосив Байден.

Разом з тим Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

Він засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури й намагання використати зиму як зброю, водночас відзначивши, як спротив українців «продовжує надихати світ».

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення.  З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.

 

 

Теги: війна українці військові держава Володимир Зеленський президент Вашингтон США Джозеф Байден

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