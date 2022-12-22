США посилюють санкції проти ПВК «Вагнера»

США оголосили про посилення санкцій проти ПВК «Вагнера»

США планують ввести жорсткі обмеження на доступ ПВК до технологій, вироблених у будь-якій країні світу

Адміністрація Байдена запровадила нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що Міністерство торгівлі США в середу оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії «Вагнера» з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

«Група «Вагнера» є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно вчиняє злочини та порушує права людини в Україні... Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення недержавним структурам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії Путіна, що США без вагань діятимуть проти них», – заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез.

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Відповідно до обмежень, ПВК «Вагнера» тепер будуть визначатися як «кінцевий користувач військового обладнання» і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

На думку видання, таким кроком Штати хочуть продемонструвати свою підтримку президенту Володимирові Зеленському на тлі його візиту у Вашингтон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

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Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.