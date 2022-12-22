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США посилюють санкції проти ПВК «Вагнера»

Альона Боженко
glavcom.ua
США посилюють санкції проти ПВК «Вагнера»
США оголосили про посилення санкцій проти ПВК «Вагнера»
фото ілюстративне

США планують ввести жорсткі обмеження на доступ ПВК до технологій, вироблених у будь-якій країні світу

Адміністрація Байдена запровадила нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК «Вагнер». Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США в середу оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської приватної військової компанії «Вагнера» з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у російському вторгненні в Україну.

«Група «Вагнера» є однією з найвідоміших організацій найманців у світі, яка активно вчиняє злочини та порушує права людини в Україні... Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення недержавним структурам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від хиткої армії Путіна, що США без вагань діятимуть проти них», – заявив заступник міністра торгівлі з питань промисловості та безпеки Алан Естевез. 

Відповідно до обмежень, ПВК «Вагнера» тепер будуть визначатися як «кінцевий користувач військового обладнання» і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

На думку видання, таким кроком Штати хочуть продемонструвати свою підтримку президенту Володимирові Зеленському на тлі його візиту у Вашингтон.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

В ході зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана. 

Після перемовин з американським лідером, український гарант зустрівся зі спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі.

А вже після перемовин із Пелосі український гарант виступив зі зверненням до обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Теги: санкції технології Вашингтон ПВК Вагнера

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