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«Велика честь бути тут». Зеленський показав відео візиту до США

Альона Боженко
glavcom.ua
«Велика честь бути тут». Зеленський показав відео візиту до США
Зеленський оприлюднив відео візиту до США
фото: Офіс президента

Український гарант передав американському колезі відзнаку «Хрест бойових заслуг»

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео візиту до Сполучених Штатів 21 грудня. 

Гарант розповів, що передав американському колезі відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського військового – командира батареї HIMARS.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі у Бахмуті воїн попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили США у посилення нашої обороноздатності.

«Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України», – заявив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

Сергій Шойгу на колегії відомства заявив, що завдання міноборони РФ на 2023 рік – продовжити війну в Україні до її завершення.  З його слів, чисельність збройних сил буде доведена до 1,5 мільйона осіб, у тому числі, 695 тис. контрактників.

Теги: президент Володимир Зеленський США

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