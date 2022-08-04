Влада Нікополя звернулась до мешканців-чоловіків

За даними Нікопольської районної військової адміністрації, місто вже покинули 40% жителів

Влада Нікополя закликає людей поки що відселятися із прибережної лінії вглиб району, однак чоловіки мають залишитися, аби захищати місто. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Чоловікам, вважаю, треба залишатися та захищати наш район. Бо якщо всі виїдуть та кинуть цю територію, на неї зайде ворог і почне тут жити. Навіщо нам віддавати свою територію взагалі без бою?», – ділиться очільник РВА.

Літні люди та жінки з дітьми повинні виїхати, бо дуже морально важко не спати щоночі через обстріли і все це витримувати.

«Є інші території та громади, де є будівлі, які пустують, якісь комунальні будівлі, куди сьогодні можна заселити людей. Ми дуже просимо людей не виїжджати взагалі з району, бо район – це люди. Людський капітал – це основне, що в нас є. Не якісь там заводи чи пароплави, а саме люди. Будуть люди – будуть і заводи з пароплавами», – зазначив Євтушенко.

Євтушенко зазначає, що в Нікополі є декілька осіб під особливим наглядом правоохоронних органів: вони вивчають діяльність цих осіб в Інтернеті, слідкують, що вони фотографують на вулицях.

«Сказати, що людина колаборант – ніби поставити на ній печатку. І якщо буде доведено, що ці люди мають якийсь контакт з тією стороною, передають інформацію або виконують певні завдання, вони отримають оцю «печатку» колаборанта і ми про них повідомимо. Наступним колаборантам це буде добрим уроком і приводом подумати, чи варто втручатися в цю історію за пару тисяч гривень», - ділиться Євтушенко.

Голова районної військової адміністрації додає, що правоохоронні органи мають довести справу до судового вироку, а вже потім влада повідомить людям, що конкретна особа має сумний статус колаборанта і дійсно працює на Російську Федерацію.