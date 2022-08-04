Рашисти били по Нікополю з «Ураганів»: понівечені будинки та лінії електропередач (фото) 

Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровщини: Нікопольський та Криворізький

Ворог влучив в сонячну електростанцію

У ніч на 4 серпня російські війська двічі обстріляли Нікополь. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Є руйнування, зокрема на сонячній електростанції.

«Один будинок знищено, майже 50 – пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання. Полум’я рятувальники приборкали», – написав він.

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.

У місті перебито дві лінії електропередач. Без світла більш ніж 3 тис. нікопольців. На місці працюють аварійні бригади електриків.

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У Криворізькому районі ворог накрив «Ураганами» Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу і вона лікується удома.

Нагадаємо, напередодні влада Нікополя пояснила, чому рашисти прицільно знищують місто.

Як відомо, на території Нікополя наразі активно працюють Збройні сили України та дають відсіч ворогу. Зокрема наші воїни успішно знищують реактивні системи залпового вогню та бойові машини російських окупантів.