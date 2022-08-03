Влада Нікополя пояснила, чому рашисти прицільно знищують місто

«Головне – знищити економіку та промисловість. Наш район має досить суттєвий аграрний і промисловий потенціал»

Росія наразі не має можливості окупувати прифронтовий Нікополь, тому застосовує тактику випаленої землі, знищуючи інфраструктуру міста. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

«Скоріш за все, використовується така тактика випаленої землі. Вони п‘ять місяців плекали надію зайти на цю територію і отримати її цілою, з інфраструктурою та людьми, та забрати до складу своєї псевдореспубліки. Але ж ми почали чинити опір з першого дня загострення і на сьогодні у них немає жодних шансів отримати цю територію без значних втрат чи сил, які треба стягнути сюди. Тому вони і перейшли до тактики руйнування інфраструктури, комунальних та приватних об’єктів», – зазначив Євтушенко.

Очільник районної адміністрації також вважає, що основна мета рашистських обстрілів – викликати паніку серед населення.

«І основний їхній план, як мені здається, – це тактика терору проти мирного населення. Ті ж нічні обстріли, аби викликати паніку. Коли людина не спить тиждень нормально і живе в постійному страху, то вона перестає володіти собою, починаються панічні атаки та інші психологічні моменти. Разом з тим обстріл інфраструктури та відтік людей створює умови для падіння економіки регіону, і вони добиваються цього. Тобто вони тиснуть військовим, економічним, політичним способами і ще й створюють на нашій території паніку, сіючи страх та зневіру у нашу перемогу», – сказав він.

Євтушенко нагадав, що Нікопольський район має суттєвий аграрний і промисловий потенціал, і російські атаки по ньому завдають школи економіці Дніпропетровської області в цілому.

«Головне (для росіян – «Главком») – знищити економіку та промисловість. Наш район має досить суттєвий аграрний і промисловий потенціал, і, безумовно, удар по ньому завдає шкоди економіці області в цілому. І друге – я не військовий, але мені здається: якби вони взяли Нікополь, то це було б зручним плацдармом, з якого можна збирати живу силу і рухатися далі у бік Запоріжжя і Дніпра», – припустив очільник Нікопольської районної адміністрації.

Нагадаємо, російські загарбники систематично обстрілюють Дніпропетровщину і Нікопольський район, зокрема. Так, у ніч на 1 серпня окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький.

Також повідомлялося, що у результаті обстрілу в ніч на 30 липня у Нікополі було знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. Близько тисяча людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.