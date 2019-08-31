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    Політика

    Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через брак часу

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    Президент України Володимир Зеленський - Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через брак часу
    Президент України Володимир Зеленський

    Президент нагадав, що хоче удосконалити законодавство щодо посилення культурних, соціальних і політичних прав закордонних українців

    Президент України Володимир Зеленський не зустрінеться з української громадою у Варшаві через щільний графік, пов’язаний з пам’ятними заходами з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

    Про це повідомили в Офісі президента.

    «Я глибоко шаную українців, які проживають за кордоном, адже їхній внесок у розвиток і становлення Української держави та зміцнення національної економіки неможливо переоцінити. Українська діаспора завжди підтримує незалежність і територіальну цілісність України, й багато діаспорян долучилися до волонтерської справи у найважчий для рідної країни період – коли розпочалася російська збройна агресія на сході», – цитує Зеленського його прес-служба. 

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    Президент нагадав, що вже підписав указ про спрощення отримання громадянства України і хоче удосконалити законодавства щодо посилення культурних, соціальних і політичних прав закордонних українців та сприяння поверненню їх в Україну. 

    Питання делегування представників української діаспори до Верховної Ради та множинне громадянство також активно обговорюється президентом, урядом і народними депутатами.

    «Я також підтримую ідею впровадження посади радника з питань закордонних українців і міграційної політики при Кабінеті міністрів України, який долучився б до створення програми повернення для трудових мігрантів», – зазначив президент.

    Він висловив сподівання, що матиме змогу зустрітися з українськими громадами під час наступних візитів до Польщі та інших країн.

    «Дякую українській діаспорі за активне просування інтересів України у світі, сприяння на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримку у протистоянні російській агресії», – сказав він.

    Нагадаємо, Зеленський у Варшаві заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

    Він також запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

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