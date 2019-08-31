Зеленський пообіцяв Дуді скасувати мораторій на ексгумацію польських поховань



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Зустріч президентів України та Польщі Фото Офісу президента

Вивчення масових поховань поляків в Україні «має сьогодні фундаментальне значення» - Дуда

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою у суботу, 31 серпня 2019 року, висловився на підтримку польської ініціативи з приводу вільного дослідження місць поховання етнічних поляків на Волині.

Про це заявив Дуда на спільному брифінгу з Зеленським у Варшаві.

«Щоб кожна людина, яка була вбита, яка загинула, була вшанована – отримала своє ім’я, прізвище, щоб вона мала на могилі пам’ятник, щоб на табличці було її прізвище. Щоб на братських могилах ці моменти були реалізовані. А для того щоб це було реалізовано, потрібні ексгумаційні роботи», – зазначив президент Республіки Польща.

«І я просив пана президента щоб цей мораторій, запроваджений попередньою владою України був скасований. Пан президент заявив мені, що зараз новий уряд є на етапі формування, і пан президент обіцяв мені, що це питання буде реалізовано», – сказав Дуда.

За його словами, вивчення масових поховань поляків в Україні «має сьогодні фундаментальне значення».

«Це дуже важливо. Бо це вшанування найближчих. Це питання того, щоб людина знала, де своєму прадіду, діду чи батькові запалити свічку, щоб там можна було прихилити голову. Щоб було місце пам’яті», – наголосив польський президент.

Нагадаємо, у минулі роки українська влада вимагала дотримання у цьому питанні принципу паритетності. Тобто щоб на території Польщі фахівці з України могли так само безперешкодно (як того прагне польська влада щодо поховань їхніх співвітчизників на суверенних землях України) вивчати могили 40-50-их років минулого століття, де поховані українці, вбиті під час Другої світової війни та періоду польсько-українського збройного протистояння.