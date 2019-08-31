Зеленський запропонував збудувати меморіал примирення на кордоні України та Польщі



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Президент України Володимир Зеленський

Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запропонував своєму польському колезі Анджею Дуді побудувати на кордоні двох країн «спільний меморіал примирення».

Про це він сказав на прес-конференції у Варшаві, яку транслювала пресслужба Офісу президента у Facebook.

«Я запропонував президенту Дуді побудувати на кордоні України і Польщі спільний меморіал примирення», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Київ і Варшава не закривають очі на загальні трагічні сторінки минулого.

«Сьогодні ми з президентом Дудою ми дуже відверто обговорили всю історичну, трагічну проблематику», – зазначив він, додавши, що напружені відносини України і Польщі стали прекрасним подарунком для «наших недругів».

Дуда підтвердив, що на переговорах йшлося про проблеми, які існують між країнами в контексті історичної пам’яті.

«Ми обидва дуже хотіли б, щоб на цьому тлі відбулася нормалізація міжлюдських відносин... Потрібні ексгумаційні роботи, і я просив пана президента, щоб мораторій, введений попередньою владою України, був скасований. Пан президенте заявив мені, що новий уряд на етапі формування, і обіцяв мені, що це питання буде реалізоване», – сказала він.

Зеленський заявив про готовність скасувати мораторій на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня, провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також заплановані зустрічі Зеленського з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, маршалом Сенату Станіславом Карчевський і представниками польського бізнесу.