Зеленський: Україна та Польща єдині в тому, що «Північний потік – 2» несе загрози для усієї Європи



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Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою Фото: president.gov.ua

Президент України зазначив, що під час зустрічі з польським колегою також обговорювалися питання енергетичної безпеки

Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі.

«Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Уже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером у ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає меж. Тому очікуємо на активний діалог урядів наших країн у рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. І дуже сподіваємося – я особисто сподіваюся, – що наступне засідання Комісії відбудеться вже найближчим часом. Ми про це говорили з Президентом Польщі», – сказав президент України під час спільної прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві.

Володимир Зеленський також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання енергетичної безпеки.

«І тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: «Північний потік – 2» є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи», – наголосив він.

«Водночас ми виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна», – підкреслив Глава Української держави.