  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський: Україна та Польща єдині в тому, що «Північний потік – 2» несе загрози для усієї Європи

    • Розсилка
    <span>Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою</span> - Зеленський: Україна та Польща єдині в тому, що «Північний потік – 2» несе загрози для усієї Європи
    Володимир Зеленський з Анджеєм Дудою
    Фото: president.gov.ua

    Президент України зазначив, що під час зустрічі з польським колегою також обговорювалися питання енергетичної безпеки

    Україна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Польщі.

    «Радує, що торговельно-економічні зв’язки між нашими країнами щороку зростають і зростатимуть у подальшому. Уже зараз Польща є нашим другим найбільшим торговельним партнером у ЄС. Але у потенціалу цієї співпраці немає меж. Тому очікуємо на активний діалог урядів наших країн у рамках Міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. І дуже сподіваємося – я особисто сподіваюся, – що наступне засідання Комісії відбудеться вже найближчим часом. Ми про це говорили з Президентом Польщі», – сказав президент України під час спільної прес-конференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві.

    Читайте також

    Володимир Зеленський також зазначив, що під час зустрічі обговорювалися питання енергетичної безпеки.

    «І тут ми говоримо з Польщею єдиним голосом: «Північний потік – 2» є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи», – наголосив він.

    «Водночас ми виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна», – підкреслив Глава Української держави.

    Читайте також
    ЄС Польща США Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ