Зеленський: Київ і Варшава скоординували кроки для припинення війни та повернення Криму



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Володимир Зеленський і Анджей Дуда Володимир Зеленський і Анджей Дуда

Зеленський подякував Польщі за підтримку у складні для країни часи російської агресії

Україна та Польща скоординували свої подальші кроки для припинення війни на Донбасі та повернення Автономної Республіки Крим, який окупувала Росія.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції президентів України та Польщі, повідомляє Укрінформ.

«Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення окупованого Криму. Наша спільна та принципова позиція: безумовне виконання Мінських домовленостей, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно-визнаних кордонах, санкції ЕС можуть переглядатися у сторону їх посилення, а не навпаки», – наголосив глава Української держави.

Зеленський також подякував Польщі за підтримку у складні для країни часи російської агресії.

«Сьогодні я щиро подякував Польщі та польському народу за підтримку у складний для нас час російської агресії. Дякую, що впевнено стоїте на захисті міжнародного права. Ми високо цінуємо принциповість, рішучість та високий професіоналізм вашої делегації у Раді безпеки ООН, Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних організацій», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит у Польщі з зустрічі з польським президентом Анджеєм Дудою.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, висловився на підтримку польської ініціативи з приводу вільного дослідження місць поховання етнічних поляків на Волині.