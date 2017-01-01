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    Явка на виборах у Запорізькій області склала 55%

    На виборах до Новолексіївської сільської ОТГ склала 63%
    У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, де сьогодні проходили вибори, середня явка склала 55,5%. Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора». Станом на завершення дня голосування о 20:00 явка виборців у двох громадах Запорізької області склала: Новоолексіївська сільська ОТГ Приморського
    • Вчора, 20:59
    • Розсилка

    На виборах до Новолексіївської сільської ОТГ склала 63%

    У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, де сьогодні проходили вибори, середня явка склала 55,5%. Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора».

    Станом на завершення дня голосування о 20:00 явка виборців у двох громадах Запорізької області склала:

    • Новоолексіївська сільська ОТГ Приморського району – 63%, тобто проголосувало 1150 виборців;
    • Благовіщенська сільська ОТГ Кам'янсько-Дніпровського району – 48%, тобто проголосували 1794 виборці.

    Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

    На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

    В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.

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