Явка на виборах у Запорізькій області склала 55%

На виборах до Новолексіївської сільської ОТГ склала 63%

У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, де сьогодні проходили вибори, середня явка склала 55,5%. Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора». Станом на завершення дня голосування о 20:00 явка виборців у двох громадах Запорізької області склала: Новоолексіївська сільська ОТГ Приморського



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На виборах до Новолексіївської сільської ОТГ склала 63%

У двох об’єднаних територіальних громадах Запорізької області, де сьогодні проходили вибори, середня явка склала 55,5%. Про це повідомляють спостерігачі громадянської мережі «Опора».

Станом на завершення дня голосування о 20:00 явка виборців у двох громадах Запорізької області склала:

Новоолексіївська сільська ОТГ Приморського району – 63%, тобто проголосувало 1150 виборців;

Благовіщенська сільська ОТГ Кам'янсько-Дніпровського району – 48%, тобто проголосували 1794 виборці.

Нагадаємо, у Таїровській об'єднаній територіальній громаді Одеської області чотири із шести виборчих дільниць відкрилися з запізненням, причому на ДВК №510682 невдовзі після початку голосування сталася сутичка.

На деяких виборчих дільницях у Таїровській ОТГ спостерігачі зафіксували випадки відсутності ряду прізвищ виборців у списках для голосування.

В Україні в неділю, 24 грудня, проходили вибори в 51 об’єднаній територіальній громаді. Вибори торкнуться 17 областей України.