З нагоди п’ятиріччя створення органу, НАБУ вирішило погратися у вікторину



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Гра дозволить краще зрозуміти, що відрізняє НАБУ від решти державних органів

З нагоди п’ятиріччя створення Національного антикорупційного бюро України було створено вікторину, яка дозволить краще зрозуміти, що ж відрізняє НАБУ від решти державних органів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook.

«Сьогодні, 14 жовтня минає 5 років від дня ухвалення Закону «Про Національне антикорупційне бюро України». Завдяки внеску людей, які брали участь у його підготовці, – громадських активістів, українських та міжнародних експертів – вдалося вперше в історії незалежної України створити правоохоронний орган нового зразка: відкритий, незалежний, професійний. Багато з новацій, закладених у Законі про НАБУ відбулися вперше та стали унікальними для правоохоронної системи», – йдеться в повідомленні.

Тому, антикорупційне бюро вирішило створити невеличку вікторину, яка дозволить краще зрозуміти, що ж відрізняє НАБУ від решти державних органів.

Нагадаємо, НАБУ під процесуальним керівництвом САП розслідує 752 кримінальні провадження, у яких про підозру повідомлено 134 особам.