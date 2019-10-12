Шість українських банків фігурують у розслідуваннях щодо розтрати і привласнення коштів, – ГПУ



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Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом особам

Станом на тепер шість українських банків фігурують у розслідуваннях ймовірної розтрати і привласнення коштів, процесуальний нагляд за якими здійснює відділ процесуального керівництва у кримінальних провадженнях у кредитно-фінансовій сфері новоствореного Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях ГПУ.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Свою роботу відділ здійснює у співпраці з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та державними установами кредитно-фінансової сфери.

Зокрема, у кримінальному провадженні, пов’язаному із неплатоспроможністю та ліквідацією одного із банків, Генпрокуратурою повідомлено про підозру трьом особам за ч.5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 5 ст. 191 КК України. Також у кримінальному провадженні, яке розслідується Головним слідчим управлінням СБУ, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України трьом службовим особам ще одного банку. В іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру в організації злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 млрд грн колишньому народному депутату України III-VII скликань, бенефіціарному власнику одного із банків.

До того ж, новоутвореним Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у провадженнях за фактом ймовірної розтрати грошових коштів вкладників власниками та основними акціонерами трьох банків, а також щодо можливого заволодіння коштами ще однієї банківської установи.

Нагадаємо, колишній заступник глави адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов «наїхав» на нового генпрокурора Руслана Рябошапку.

Генпрокуратура викликала на допит як підозрювану міністра юстиції часів Януковича Олену Лукаш. Її підозрюють у заволодінні бюджетними коштами.