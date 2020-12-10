З початку останнього перемир'я на Донбасі загинули четверо військових

З початку останнього перемир'я на Донбасі четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 отримали поранення

Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню, зазначив постпред України в ОБСЄ

Збройні формування Росії на Донбасі здійснили 309 обстрілів позицій українських військових з 27 липня по 29 листопада. У результаті чого четверо українських військовослужбовців загинули, ще 15 отримали поранення.

Про це заявив заступник Постійного представника України в ОБСЄ при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Зазначається, що незважаючи на відчутний прогрес в імплементації домовленості про додаткові заходи щодо зміцнення режиму припинення вогню. Російська Федерація продовжує збройні провокації, у тому числі шляхом відкриття прицільного вогню.

«Загалом за період з 27 липня по 29 листопада 2020 року позиції Збройних Сил України поблизу 43 житлових районів Донецької та Луганської областей були обстріляні 309 разів», – зазначив Лоссовський.

До слова, міністерство оборони з початку перемир'я у зоні ООС виплатило українським захисникам понад пів мільярда гривень премії.

Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентований наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.

Джерело: Укрінформ