Українські бійці на Донбасі отримали понад пів мільярда гривень премії під час перемир'я

З 27 липня до 1 грудня військові отримали винагороди на суму 510,9 млн гривень

Премії військовослужбовцям виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців

Міністерство оборони з початку перемир'я у зоні ООС виплатило українським захисникам понад пів мільярда гривень премії. Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

Зазначено, що порядок виплати винагороди та застосування штрафів до учасників ООС за період перемир'я (з 27 липня 2020 року) регламентований наказом міністра оборони Андрія Тарана №340 від 18 вересня 2020 року.

Згідно з ним, премії військовослужбовцям виплачуються за успішні дії на лінії зіткнення і за збереження життя і здоров'я бійців.

Зокрема, винагороду передбачено:

за безпосередню участь у бойових діях, розвідку в тилу ворога, відбиття атаки противника або захоплення його техніки. За такі дії передбачена премія в розмірі 17 тисяч гривень. Нагорода збільшується, якщо завдання військовими було успішно виконано в складі підрозділу,

премії за захоплену (знищену) техніку противника також виплачуються окремо. Наприклад, за захоплення корабля ворога дають до 243 600 гривень, літака ─ 121 800, танка ─ 48 720 гривень, безпілотника ─ 36 540 гривень.

Крім того, передбачені премії за збереження життя і здоров'я бійців у зоні ООС.

Командувач Об'єднаних сил за такі дії може отримати додатково 18 тисяч гривень на місяць, а, наприклад, командир взводу ─ 7 тисяч гривень.

Однак ця винагорода для командирів істотно знижується, якщо встановлені випадки порушень з боку їхніх підлеглих. До таких порушень, крім суїцидів і недотримання гігієни, відноситься відкриття вогню військовими без наказу командира і без військової необхідності.

Військовослужбовцям, які допустили порушення, винагорода не виплачується взагалі.

Міноборони у відповідь на запит агентства відмовилося повідомити, скільки військових були оштрафовані за відкриття вогню та інші проступки.

«Узагальнення інформації про кількість порушень, які стали підставою для зменшення цієї винагороди військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах ЗНБО (забезпечення нацбезпеки і оборони, ─ ред.), не передбачене», ─ сказано у відповіді за підписом т.в.о. командувача Об'єднаних сил Віктора Ганущака.

Він також повідомляє, що всього з початку перемир'я, тобто з 27 липня по 1 грудня, військовим за «правильні» дії виплачено винагороди на суму 510,9 млн гривень.

Також повідомлялося, що українські воїни з початку 2019 року і станом на липень 2020 року одержали 1,9 млн гривень за знищення російської техніки. Всього було ліквідовано 76 одиниць військової техніки окупантів.