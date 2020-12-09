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    Українські військові збили ворожий дрон на Донбасі

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    Українським бійцям знадобилося кілька пострілів, щоб збити ворожий безпілотник&nbsp; - Українські військові збили ворожий дрон на Донбасі
    Українським бійцям знадобилося кілька пострілів, щоб збити ворожий безпілотник 
    Фото: facebook.com/pressjfo.news

    Безпілотник було збито біля Авдіївки

    Російські окупаційні війська від початку доби 9 грудня шість разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.

    «Від початку поточної доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА типу «квадрокоптер» з боку населеного пункту Мінеральне. У відповідь українські військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та збили безпілотник противника після перетину лінії розмежування.

    Бойових втрат і поранень серед українських військових унаслідок ворожих пострілів немає, запевнили в штабі.

    В пресслужбі також повідомили, що українськими військовими було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне. Біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік підрозділів Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування.

     

    Теги: бойовики на Донбасі військові безпілотник
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