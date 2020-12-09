Українські військові збили ворожий дрон на Донбасі
Безпілотник було збито біля Авдіївки
Російські окупаційні війська від початку доби 9 грудня шість разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
«Від початку поточної доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА типу «квадрокоптер» з боку населеного пункту Мінеральне. У відповідь українські військові відкрили вогонь зі стрілецької зброї та збили безпілотник противника після перетину лінії розмежування.
Бойових втрат і поранень серед українських військових унаслідок ворожих пострілів немає, запевнили в штабі.