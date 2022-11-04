Заборона творчої діяльності росіян: Зеленський відреагував на петицію

Глава держави доручив опрацювати петицію прем’єр-міністру

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію, яка закликає заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

У відповіді Зеленський згадав низку обмежень для російських артистів, які українська влада вже ввела. Наприклад, забороняється транслювати фільми та серіали, де знімалися люди, внесені до переліку тих, хто становить загрозу нацбезпеці. Також є обмеження для музики та книжок із Росії.

«Нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи», – зазначив Зеленський.

Глава держави передав петицію прем'єр-міністрові Денису Шмигалю. А вже він має доручити опрацювати пропозиції з петиції та вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, що авторка петиції закликала посилити обмеження щодо діяльності росіян. Зокрема:

заборонити громадянам РФ здійснювати на території України будь-яку діяльність у царині кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури загалом;

заборонити трансляцію будь-якого телевізійного та/або кіноконтенту (фільмів, серіалів, документальних фільмів) в ефірах українських телеканалів за участі громадян Росії та/або створеного на території РФ;

обмежити поширення та продаж продуктів російської культури (літературних творів, вистав, художніх робіт тощо) на території України;

спрямувати законодавство на збереження незалежності українського кінематографа від російського впливу і створити разом з компетентними органами державної влади необхідні для цього умови.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, в якого знайшли російський паспорт.