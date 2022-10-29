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Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді Львова
Зеленський відповів на петицію про позбавлення громадянства судді з паспортом РФ
фото із відкритих джерел

Зеленський доручив Комісії при з питань громадянства перевірити наявність підстав для того, щоб позбавити Львова українського громадянства 

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо припинення громадянства судді Верховного суду Богдана Львова, в якого знайшли російський паспорт.  Відповідь опубліковано на офіційному сайті голови держави.

Розглянувши звернення українців, Зеленський доручив Комісії при президентові з питань громадянства вивчити це питання та перевірити наявність підстав для того, щоб позбавити Львова громадянства нашої країни. Після визначення результатів орган має ухвалити відповідне рішення.

Президент пояснив, що згідно з Конституцією питання громадянства регулюються лише законами. Підстави щодо його набуття чи припинення викладені в Законі «Про громадянство України» – у статтях 17, 19 і 24.

«Визначені Законом підстави і порядок припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Водночас органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.

5 жовтня Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного Суду.

Теги: паспорт суддя Львов громадянство

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