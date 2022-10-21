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Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14
Петиція про призначення головою СБУ Карася зібрала потрібні 25 тисяч підписів
фото: glavcom.ua

25 тисяч українців підписали петицію щодо призначення головою СБУ Євгена Карася

Петиція до президента про призначення головою Служби безпеки України лідера організації С14 Карася Євгена Васильовича набрала 25 тисяч голосів. Наразі Володимир Зеленський зобов'язаний відреагувати на цю ініціативу. Про це йдеться на сайті електронних петицій Офісу президента.

Петиція була опублікована на сайті Офісу президента України наприкінці липня.

Автор (ініціатор): Скрипнік Андрій Володимирович.

«Назначати Карася Євгена Васильовича Головою Служби Безпеки України», – йдеться в петиції.

Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14 фото 1

На даний момент звернення зібрало 25025 голосів. Тепер президент зобов'язаний розглянути петицію.

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Євген Карась
Український громадський діяч та активіст, лідер праворадикальної організації С14, учасник російсько-української війни. Брав участь у протестах проти забудови Скверу Стуса і перебудови Гостинного двору. Брав активну участь у подіях Євромайдану. Після початку війни вступив у батальйон МВС «Київ-2». З початком російского вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року бере участь в бойових діях у складі Збройних Сил України.

До слова, на війні під Києвом загинув брат Євгена Карася Володимир.

Теги: президент петиція

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