Зеленський розгляне петицію щодо призначення головою СБУ лідера С14

25 тисяч українців підписали петицію щодо призначення головою СБУ Євгена Карася

Петиція до президента про призначення головою Служби безпеки України лідера організації С14 Карася Євгена Васильовича набрала 25 тисяч голосів. Наразі Володимир Зеленський зобов'язаний відреагувати на цю ініціативу. Про це йдеться на сайті електронних петицій Офісу президента.

Петиція була опублікована на сайті Офісу президента України наприкінці липня.

Автор (ініціатор): Скрипнік Андрій Володимирович.

«Назначати Карася Євгена Васильовича Головою Служби Безпеки України», – йдеться в петиції.

На даний момент звернення зібрало 25025 голосів. Тепер президент зобов'язаний розглянути петицію.

До слова, на війні під Києвом загинув брат Євгена Карася Володимир.