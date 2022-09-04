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Зеленський відповів на петицію щодо легалізації порно та еротики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відповів на петицію щодо легалізації порно та еротики
Глава держави доручив прем’єр-міністру опрацювати порушене в петиції питання 
Офіс президента

Законом забороняється виробництво та обіг продукції порнографічного характеру

Президент України Володимир Зеленський розглянув електронну петицію громадянина Т.М. Сіромського «Про легалізацію еротики та порно на території України». Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський нагадав, що Конституція України гарантує право на свободу думки, слова та вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Крім того, в Україні існує закон «Про захист суспільної моралі», який забороняє виробництво та обіг предметів та продукції порнографічного характеру. Водночас продукція еротичного характеру дозволена в Україні виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

«Законом забороняється виробництво та обіг у будь-якій формі предметів та продукції порнографічного характеру. Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури (ч.1 ст. 2). Закон також передбачає заборони, спрямовані на захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру (ст. 7)», – йдеться у відповіді президента.

Глава держави зазначив, що саме уряд забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту суспільної моралі й обігу продукції і видовищних заходів сексуального характеру. Відтак президент звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням доручити опрацювати це питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення.

«Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем’єр-міністра України Д. Шмигаля з проханням доручити опрацювати згідно з компетенцією порушене в електронній петиції питання та поінформувати про результати розгляду автора звернення», – додав президент.

Нагадаємо, петиція під номером №22/146438-еп з'явилася на сайті глави держави 4 липня. За неї проголосували понад 25 тис. осіб за трохи більше, ніж місяць. Автором петиції став львівський музикант і письменник Тарас Сіромський. Згідно з його заявою, в розвинених державах немає заборони на порнографічну діяльність. А в Україні відповідний закон приймався з міжнародними зауваженнями про порушення свободи слова.

Теги: Володимир Зеленський петиція порно

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