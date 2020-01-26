Заяви Арахамії та скасування євроінтеграції, це повернення у часи Януковича, – народний депутат



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Віктор Янукович

Угода про асоціацію – це документ, за який люди вийшли на Майдан, віддавали свої життя – Княжицький

Чим небезпечні заяви голови фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії щодо припинення синхронізації українського законодавства з європейським та чому призначення ексадвоката Януковича на керівну посаду у ДБР ставить під загрозу розслідування вбивства Небесної сотні та повертає нас у часи диктатури.

Про це у своєму блозі розповів народний депутат від партії «Європейська солідарність» Миколи Княжицький.

Минулого тижня Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу» в українському парламенті, сказав, що нам треба переглянути можливість синхронізації українського законодавства з законодавством Європейського Союзу. Навіщо? Давід каже, що деякі пункти нам невигідні. Звісно, це хибна думка. Тому що коли Польща, Румунія, інші країни захотіли від’єднатися від цієї порочної радянської системи, стати справді незалежними, все, що вони зробили після своїх оксамитових революцій – це доєдналися до НАТО і Європейського Союзу. І виконували, між іншим, всі умови. І законодавство синхронізували. Тому що суть синхронізації законодавства якраз і полягає в тому, що верховенство права, права людини, демонополізація, вільна економіка є спільними для всього Європейського Союзу. І від нас, якщо б ми захотіли стати членами Євросоюзу, вимагали б того ж самого.

Але не випадково Давид Арахамія це сказав. Хоча весь час перепрошував і казав, що щось інше має на увазі. Бо те, що ми відходимо від наших зобов’язань перед Європейським Союзом, я відчуваю щодня. Ось у п’ятницю були ми з колегами з «Європейської солідарності» в Державному бюро розслідувань. Пішли туди на прохання родин героїв Небесної сотні, родин загиблих на Майдані, які були глибоко обурені тим, що колишнього адвоката Януковича призначено першим заступником голови ДБР. І багатьма іншими речами вони були обурені, написали заяву і віддали нам, щоб ми віднесли її, зареєстрували і зустрілися з керівництвом ДБР. Ну, ми пішли. Звісно, ніхто нас там не чекав. Стояли ґрати, за ґратами сиділи якісь молоді люди, які навіть голову не піднімали в наш бік. Хоча, відповідно до Закону «Про статус народного депутата», ми могли абсолютно спокійно зайти і передати цю заяву, і ніякого злочину чи проблеми в цьому не було б. Соромно було дивитися, коли ці хлопці в формі сиділи і зневажливо усміхалися не лише родинам героїв Небесної сотні, а й моєму колезі, генералу Забродському – герою російсько-української війни, командувачу десантними військами, який зробив унікальний рейд і врятував життя багатьом українським солдатам, справді легендарній людині. І от сидить цей 20-річний хлопчик і хамськи усміхається.

Ну, таке життя. І справа ж не в цій хамській усмішці, а в тому, що це суперечить Угоді про асоціацію. Незалежність парламентської гілки влади гарантована і забезпечується, як і права народного депутата, права парламентаря, в кожній країні. У кожній європейській країні. Конфлікт інтересів, коли адвокат Януковича призначається розслідувати злочини проти тих, кого за його (Януковича, – ред.) вказівкою, можливо, вбивали, такий конфлікт інтересів неможливий у кожній європейській країні. А у нас – можливий. Тому Давід Арахамія і хоче скасувати Угоду про асоціацію. Бо наслідком цього буде диктатура, зникнення незалежності і те, що ми потрапимо під російський вплив кінцево.

Угода про асоціацію – це не просто документ. Синхронізація українського законодавства з європейським – це не просто підпис на папірці. Угода про асоціацію – це документ, за який люди вийшли на Майдан, віддавали свої життя. Це документ, через підписання якого, а вірніше задля того, щоб ми його не підписали, Російська Федерація розпочала війну проти України. Це документ, за який люди клали своє життя. А для Давида це, мабуть, не так важливо. Бо якісь наші інтереси важливіші.

Але наші інтереси і є в синхронізації нашого законодавства з законодавством Європейського Союзу. Завдяки цьому працює Венеційська комісія, завдяки цьому ми виграємо міжнародні суди і в Стокгольмському арбітражі, і в багатьох інших судах, наприклад щодо українських моряків, і примушуємо Росію хоча б трошки менше проявляти свою агресію, хоча б трошки більше жити за європейськими правилами. І тому Росія приймає закон, за яким її Конституція має бути над міжнародними угодами, хоча ніде більше в європейських країнах нічого схожого немає. Тому що вони не хочуть виконувати рішення європейських судів. Вони не хочуть, щоб ми, підписавши Угоду про асоціацію, інтегруючись у Європейський Союз, могли б чесно, на очах всього світу, ставити Росію на місце. Тому вони кажуть: ні, наша Конституція вища. А у нас Давід каже: ні, не всі закони ми маємо виконувати чи синхронізувати з європейськими. І нібито це нам має бути вигідно.

Ні, Давиде, нам це не вигідно. І пане Зеленський, і всі члени фракції «Слуга народу», нам це не вигідно. Ми маємо повністю виконувати Угоду про асоціацію. Хіба що, можливо, боротися за певні квоти для постачання української продукції на європейський ринок, які значно виросли. Це було б позитивним, і воля Євросоюзу на таке існує. Ми маємо боротися за те, щоб стати членами НАТО. Ми маємо виконувати рішення європейських судів і примушувати інших їх виконувати. І так, ми маємо слухатися рекомендацій Венеційської комісії, дослухатися до того, що говорить нам Європарламент, наші європейські партнери. Для того, щоб потім стати одними з них. І лише тоді – спільним європейським голосом, спільними зусиллями всіх європейців, інших народів – українці зможуть побудувати сильну незалежну державу. Яка переможе у війні з Росією.