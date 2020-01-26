Данилишин вважає, що керівництво Нацбанку підриває довіру до чинної влади



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Богдан Данилишин порадив Правлінню НБУ більш ефективно працювати з невдоволеними українцями

«Реформи в НБУ були і до 2014 року. Тільки піару такого не було», - голова Ради Нацбанку

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що на сьогодні Правління НБУ негативно впливає на ситуацію у банківській сфері. Таку думку економіст висловив в інтерв’ю «Главкому».

Данилишин зазначає, що «за чинним складом Правління НБУ закріпилась позиція – команда колишньої голови НБУ (Валерії Гонтарєвої, яка була призначена головою НБУ за поданням президента Петра Порошенка і керувала фінустановою з 2014 до 2018 року – «Главком»)».

За словами Данилишина, зараз поширюється думка, «що зі зміною теперішньої команди в НБУ рухне банківська система і припиняться «реформи», які нібито започаткували в 2014 році». «Реформи і новації в НБУ відбувалися постійно і до 2014 року. Тільки піару такого не було», - наголошує голова Ради НБУ і додає, що насправді в даний час Правління НБУ підриває довіру до чинної влади.

Також Данилишин порадив Правлінню НБУ більш ефективно працювати з невдоволеними українцями.

Як повідомляв «Главком», минулого року півтора місяця – з середини листопада і до кінця грудня, - під Нацбанком проходили акції протесту «Зупинити корупцію в НБУ». Протестувальники вимагали відставки голови Нацбанку Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової.

Данилишин вважає, що люди мають право на протест. «З представниками протестувальників члени Ради НБУ зустрічались. Вони звернулись до мене з листом. Те, що там всі 100% - це були протестувальники Коломойського, цілковита маячня. На протест підтягнулись вкладники і проблемні позичальники, тобто люди, у яких є проблеми і які вже давно невдоволені не тільки НБУ, а і роботою банків, і невдоволені задовго до появи проблеми з Приватбанком», - підкреслив економіст.

За словами Данилишина, не варто всіх, хто критикує Правління НБУ називати «агентами Коломойського». «Подивіться оцінки рейтингових агентств щодо рівня довіри до НБУ. Може вийти так, що недовіра до НБУ може сягнути понад 60%. Виходить, що всі, хто йому не довіряють - за Коломойського? Таке можуть розповсюджувати недалекоглядні люди», - стверджує голова Ради НБУ.

Водночас, Данилишин стверджує, що критикуючи Правління НБУ «Рада НБУ просто в межах своєї компетенції хоче, м’яко кажучи, допомогти Правлінню працювати більш ефективно», тому не очікує, що політична влада держави буде втручатися у внутрішні стосунки представників Нацбанку. «НБУ є політично незалежним, і ця незалежність гарантована законодавчо. Більше того, немає ніякого протистояння», - запевняє Данилишин. Економіст стверджує, що вони «є всі НБУ – і Рада, і Правління». «І чим скоріше це зрозуміє даний склад Правління, який майже два роки працював без Ради, тим краще буде для країни в цілому», - впевнений Данилишин.

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