Кулеба: Угорщина не заперечує європейські перспективи України



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Віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба

Віцепрем'єр визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, «хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично» щодо членства України в ЄС

Віцепрем'єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний, що Угорщина ніколи не заперечувала європейську перспективу України.

Про це він розповів «Радіо Свобода».

«Угорщина ніколи не заперечувала європейської перспективи України. Це правда, що після того, як у нас виникла з ними суперечка певна, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО. Але в ЄС Угорщина підтримує санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти нашої держави. І в принципі нічого не блокує. І в нас є двосторонній наш трек, де ми намагаємося вирішувати проблеми. Але я не бачу і ніколи не чув, щоб Угорщина заперечувала європейську перспективу України», — сказав Кулеба.

Віцепрем'єр визнав, що серед держав-членів ЄС є ті, «хто більш скептично налаштований, є ті, хто більш оптимістично» щодо членства України в ЄС.

«Збалансовуючи їх інтереси, формується і позиція ЄС. Але я не знаю жодної країни ЄС, яка виступала би проти того, щоб Україна максимально наблизилася до ЄС і стала невід'ємною частиною широкого європейського простору», — додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між Україною та Угорщиною посилилася у 2017 році, коли в Україні набув чинності закон про освіту. Згідно з новим законом, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська мова.

До слова, Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій заявив в інтерв’ю «Главкому», що зупинити критику Закону про освіту з боку угорської громади можна передбачивши у документі дозвіл на навчання угорською, румунською чи словацькою мовою у приватних школах.