Перший тост за Разумковим: ЗМІ дізналися, як Зеленський святкував день народження



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Вітали Зеленського в Офісі президента приблизно 30-40 хвилин. Гостей пригощали сухими винами та шампанським

«Все було скромно, без пафосу. І несподівано для самого президента», - сказав співрозмовник ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський святкував свій день народження в Офісі президента.

Про це пише УП з посиланням на власні джерела.

«Все було скромно, без пафосу. І несподівано для самого президента», - сказав співрозмовник ЗМІ.

За його словами, вітали Зеленського приблизно 30-40 хвилин. Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

«Загалом Зеленського вітало все керівництво Офісу – глава Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, перший заступник голови Офісу Сергій Трофімов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак. Також президента вітав весь склад Кабміну на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком», - пише видання.

Від Верховної Ради на день народження Зеленського приїхали голова парламенту Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія, керівник партії Олександр Корнієнко.

«Було все досить мило, навіть демократично, я б сказав. Перше слово дали Разумкову говорити тост. Ми вирішили, що йому треба дати слово першому, бо в нас парламентсько-президентська країна», - додало інше джерело ЗМІ.

Як писав Главком, сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський святкує 42-й день народження.

Він вступив на посаду президента України в 41 рік, ставши наймолодшим президентом в історії країни: Леонід Кравчук був обраний у 57 років, Леонід Кучма - у 55, Віктор Ющенко - у 50, Віктор Янукович - у 59, Порошенко - у 48.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав свого українського колегу Володимира Зеленського з днем народження, висловивши впевненість у поглибленні дружних зв'язків двох країн.