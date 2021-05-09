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    Закон про медіа можуть винести на голосування в травні, - Ткаченко

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    Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України - Закон про медіа можуть винести на голосування в травні, - Ткаченко
    Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України
    Фото: Радіо Свобода

    Ткаченко виключив, що в Україні може бути регуляція як в Росії, яка оголошує ЗМІ іноземними агентами і обмежує їх у правах

    Законопроект про медіа може бути винесений на голосування у Верховній раді вже в травні. Зокрема, в середині або в кінці місяця. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

    «Я сподіваюся, що, можливо, в середині, можливо, в кінці (травня, - ред.). Принаймні ми ставимо собі це за мету», – заявив Ткаченко.

    За його словами, обговорення закону про медіа з медіаспільнотою «зіграло поганий жарт», оскільки він вже перезрів і відстає від реалій, тому його треба якомога швидше доопрацювати.

    «І, нарешті, всі дискусії зводяться до того, що не треба нас регулювати взагалі. Такого вже не буде. Тому що світ не стоїть на місці. І таке регулювання існує в Європі і таке регулювання починається в Америці», – додав Ткаченко.

    Він виключив, що в Україні може бути регуляція як в Росії, яка оголошує ЗМІ іноземними агентами і обмежує їх у правах.

    Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що до Росії продається велика кількість серіалів, які виробляються в Україні, відповідаючи на питання про продаж прав на український серіал «Папік» підсанкційному російському телеканалу.

    «Насправді не тільки серіал «Папік» був проданий. Багато українських серіалів, які виробляються в Україні, з українськими акторами, продаються в Росії», – розповів Ткаченко.

    Він зазначив, що «закону, який забороняв би продавати таку продукцію, не існує».

    Також міністр прокоментував виробництво українських серіалів російською мовою.

    Теги: ЗМІ міністр закон Олександр Ткаченко
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