Комуністична символіка та сутички: як у містах України відзначили День перемоги

У деяких містах стались сутички з поліцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження

Загалом до свята відбулося понад 600 масових заходів

В Україні відбулося понад 600 масових заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В деяких містах стались сутички з поліцією, правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Як проходили акції до 9 травня у різних містах, повідомляє РБК-Україна.

Миколаївська область

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зазначив, що у Миколаївській області відкрили справу через поширення комуністичної символіки.

Місцева жителька на даху будинку закріпила прапор червоного кольору з комуністичною символікою та встановила дві фотокартки з георгіївською стрічкою.

Крім того, у поліції повідомили про сутичку через комуністичну символіку.

В Очакові чоловік поклав прапор із зображенням забороненої законом символіки біля пам'ятника невідомому солдату. Вимогу поліцейських прибрати прапор він проігнорував, через що між присутніми учасниками ходи та поліцейськими виникла сутичка.

У Миколаєві порядок охороняли близько 240 поліціянтів. Фото: mk.npu.gov.ua

Житомирська область

У Житомирській області на території ПП «Автосвіт» на флагштоці один із працівників розмістив прапор червоного кольору з комуністичною символікою. Поліція відкрила справу за ч.1 ст. 436-1.

Запоріжжя

У Запоріжжі біля пам’ятника «Воїнам-автомобілістам» невідомий закріпив прапор червоного кольору з написом «Полк победы 1941-1945». Також відкрито провадження.

Одеса

В Одесі на Алеї Слави сталася бійка між городянами і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою. Поліцейські затримали провокаторів, які кричали: «Одеса – російське місто».

Харків

У Харкові покласти квіти до меморіалу Слави сьогодні вранці прийшли близько 6 тисяч громадян. Грубих порушень порядку під час урочистостей не зафіксовано.

Грубих порушень порядку під час урочистостей у Харкові не зафіксовано. Фото: hk.npu.gov.ua

Київ

У церемонії вшанування пам'яті загиблих взяли участь президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков. Події відбувалися на площі Слави.

У поліції повідомили, що склали адмінпротокол на хлопця, який використав нацистське вітання під час заходів.

Луганська область

У місті Попасна сьогодні правоохоронці виявили 29-річного місцевого мешканця, який ходив вулицями з прапором СРСР. Поліція склала адмінпротокол.

Сумська область

У Сумській області 53-річний чоловік вивісив на балконі плакат з радянською символікою. Він не вперше порушує подібним чином закон. Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності.

Чернівецька область

9 травня на Буковині відбулося 17 урочистих заходів, у яких взяли участь приблизно 1350 громадян. Публічну безпеку і порядок забезпечили майже 300 правоохоронців, ідеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Чернівецької області. Жодних порушень громадського порядку та конфліктних ситуацій під час урочистих заходів не допущено.

На Буковині 9 травня минуло спокійно. Фото: Відділу комунікації поліції Чернівецької області

Закарпаття

На вісьмох автомобілях поліцейські Мукачева зафіксували використання комуністичної символіки. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження слідчі з’ясують усі обставини даної події, повідомляє Відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Дніпропетровська область

За публічне використання георгіївської (гвардійської) стрічки у Дніпрі поліцейські склали один адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП.

Крім цього, до журналу єдиного обліку внесено ще чотири повідомлення про можливі порушення. Це виявлення та вилучення ємності із рідиною, схожу на «зеленку», ножів, перцевих балончиків та інші факти, розгляд яких наразі ще триває, повідомляють у поліції області.

У Дніпрі через георгіївську стрічку на порушника склали адмінпротокол. Фото: Відділу комунікації поліції Дніпропетровської області

Раніше повідомлялося, що до поліції 9 травня надійшло 38 повідомлень про правопорушення.